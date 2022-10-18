Емельяненко снова отхватил от Дацика! Ещё и ногу подвернул. Видео

Совсем недавно завершилась многолетняя вражда Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика. Два знаменитых бойца с уголовным прошлым встретились в боксёрском ринге — поединок продлился всего 13 секунд: Рыжий Тарзан буквально забил своего недруга размашистыми силовыми ударами. Емельяненко долго не мог подняться, но потом сразу попросил у Дацика реванша. Многие посчитали, что брат Последнего Императора поторопился, ведь его форма оказалась слишком далека от идеальной.
Но уже через две недели Александр и Вячеслав снова оказались в ринге, причём максимально неожиданно для большинства зрителей. Это не был полноценный бой: два ветерана просто приняли участие в рубрике промоушена Hardcore под названием «Минутка». Правила простые — ровно минута в специальном маленьком ринге против Дацика. Емельяненко смело согласился, несмотря на недавний нокаут, но оказалось, что он снова слишком поверил в себя.
Начал Саша чуть лучше, чем в прошлый раз, но опять не смог найти противоядия против пушек Рыжего Тарзана. Примерно секунде на 20-й Дацик повалил Александра шикарным ударом с правой — брат Последнего Императора тяжело рухнул на канвас. Поднявшись, Емельяненко смело бросился в бой – и получил ещё несколько попаданий. Вскоре он снова упал, теперь уже после агрессивного клинча. Оказалось, что ветеран подвернул ногу: судья принял решение остановить «поединок». И подытожил: «Реванша не получилось».
Права на видео принадлежат промоушену Hardcore Boxing. Посмотреть ролик можно на официальном канале Hardcore Boxing в YouTube.
Да, Емельяненко снова продемонстрировал, что ему рано драться с серьёзными соперниками. У Александра проблемы с реакцией и защитой: немудрено, учитывая, что он сравнительно недавно вернулся к тренировкам после длительного загула. Зато радует другое: Емельяненко и Рыжий Тарзан тепло приветствовали друг друга как перед поединком, так и после него, отпуская добрые шутки. Кажется, с враждой между двумя знаменитыми ветеранами покончено. Что не может не радовать.
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