Легенда мексиканского бокса в беде. Канело будет наказан за наезд на Месси?

Заочный конфликт между знаменитым мексиканским боксёром Саулем Альваресом и звездой сборной Аргентины по футболу Лионелем Месси продолжает развиваться. Напомним, после выигранного матча со сборной Мексики (2:0) появилось видео из победной раздевалки аргентинцев. Оказалось, что порыве бурной радости Месси наступил на футболку мексиканской сборной, которая к тому же валялась на полу. Как только боксёр по прозвищу Канело увидел данное действо, он тут же разразился гневной тирадой. Где легко было увидеть угрозу в адрес легендарного аргентинца.

«Пусть молится богу, чтобы я его не нашёл! Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Точно так же, как Аргентина должна уважать Мексику, мы должны уважать Аргентину! Я не говорю о стране [Аргентине], я говорю о Месси и его поступке. Поскольку мексиканская футболка лежит на полу, это уже оскорбление, хватит придуриваться, рассуждая, было это или нет», — написал Альварес в социальных сетях.

Сантьяго Понциниббио Фото: Carmen Mandato/Getty Images

За Месси сразу вступились несколько знаменитых футболистов, включая Сеска Фабрегаса и Серхио Агуэро. Они попытались объяснить Альваресу, что брошенная на пол футболка — абсолютно нормальное явление в футбольных раздевалках. Что говорить, если убедить боксёра в невиновности Лионеля попытался даже Андрес Гуадрадо, капитан сборной Мексики. Собственно, именно его футболку и «топтал» Месси, радуясь важнейшей победе на групповом этапе чемпионата мира.

«Это нонсенс. Я знаю, что Лео за человек. К сожалению, Канело не понимает, что происходит в раздевалке, так что я могу понять людей, которых оскорбило то, что футболка сборной Мексики валяется на полу. Мне это кажется глупым. Это не так важно. Все эти слова – попытка создать конфликт и стать популярнее. Эта футболка – моя, мы с Лео поменялись майками после игры. Я тоже положил его футболку на полу в нашей раздевалке, чтобы её постирали. Мы не считаем, что это очень важно», – заявил Гуардадо TyC Sports.

Впрочем, Альварес ничего понимать не захотел. И вдобавок максимально жёстко напал на Агуэро в социальных сетях: «Ты тоже ублюдок, сначала что-то мне пишешь, а теперь ретируешься. Не будь лицемерным ублюдком». Кажется, этот парень готов избить буквально всех футболистов из Аргентины! Даже самые логичные аргументы не подействовали: Канело твёрдо уверен, что его страну пытались унизить и теперь хочет мстить. Но угрожать футболистам — это одно, а ты попробуй справиться с бойцом UFC. На защиту Месси встал Сантьяго Понциниббио!

«Я был зол. Нет смысла угрожать Месси. Все знают Лео. А если Альварес не знает, то он не должен ничего говорить. Вполне нормально, когда игроки бросают футболки на пол, ведь они мокрые от пота. В его действиях не было ничего неуважительного. Все, кто знаком с Месси, знают, что он безупречный спортсмен, пользующийся уважением. Лео провёл отличный матч. Брат, если хочешь драться — я готов, но оставь Месси в покое. Если ты связываешься с ним, то связываешься со всей Аргентиной», — приводит слова Понциниббио MMA Fighting.

Кажется, теперь Канело стоит поумерить пыл. Понциниббио — яркий боец UFC, дерующийся в главном промоушене мира с 2013 года. Сантьяго шикарно умеет вырубать соперников, а при необходимости всегда готов использовать богатейший арсенал болевых и удушающих приёмов. Альваресу лучше не связываться с настолько универсальным парнем. Да и вообще Саулю пора выключить эмоции и понять, что никто не собирался оскорблять его страну. Да и так нагло наезжать на Месси не позволено никому. Это живая легенда футбола.