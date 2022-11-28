Канело надумал наказать Месси. Зачем Лео оскорбил мексиканский флаг?

Чемпионат мира по футболу, проходящий в Катаре, сейчас в самом разгаре: как и полагается подобным соревнованиям, блистательным матчам сопутствуют и громкие скандалы. Успел угодить в неприятную ситуацию и Лионель Месси — главная звезда сборной Аргентины. После удачного матча со сборной Мексики (2:0) нападающий «ПСЖ» неожиданно навлёк на себя гнев многих мексиканцев, в том числе и знаменитого Сауля Альвареса — знаменитого боксёра и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Причём дело оказалось вовсе не в том, что Месси провёл отличный матч. Проблема заключалась в поведении Лионеля после игры, а точнее, в победной раздевалке. На видео, которое просочилось в прессу, можно заметить, как Месси в порыве бурной радости наступает ногой на футболку сборной Мексики, которая валяется на полу. Подобное неуважение вызвало резкое недовольство Сауля Альвареса, обрушившегося с критикой на форварда сборной Аргентины. И в словах боксёра можно почувствовать настоящую угрозу.

«Пусть молится богу, чтобы я его не нашёл! Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Точно так же, как Аргентина должна уважать Мексику, мы должны уважать Аргентину! Я не говорю о стране (Аргентине), я говорю о Месси и его поступке. Поскольку мексиканская футболка лежит на полу, это уже оскорбление, хватит придуриваться, рассуждая, было это или нет», — написал Альварес в социальных сетях.

Конечно, Канело вряд ли претворит свою угрозу в жизнь. Мексиканец — вспыльчивый парень, но при этом очень умный и рассудительный. И понимает, чем ему может грозить даже попытка нападения на легендарного нападающего. Однако стоит отдать должное Саулю: он всегда готов защищать свою страну и горячо относится к любой несправедливости в её адрес. С другой стороны, Альварес, возможно, излишне погорячился — быть может, Месси вовсе не хотел никого оскорбить. Он просто наступил на край футболки во время празднования.



Кстати, в защиту Месси уже выступили Серхио Агуэро и Сеск Фабрегас — два шикарных футболиста, которые точно знают, что порой происходит в футбольных раздевалках.



«Мистер Канело, не ищу оправданий, но вы точно не знаете, что происходит в футбольных раздевалках. После матчей футболки постоянно валяются на полу, потому что они потные. Если присмотреться внимательнее, то видно, что Месси собирается снять бутсу и случайно задевает майку», — написал Агуэро в соцсетях.



«Ты не знаешь человека и не понимаешь, как работает раздевалка, что происходит после игры. Все футболки, даже те, которые носим мы, скидываются на пол. После этого их стирают. Особенно когда ты празднуешь важную победу», — привёл те же самые аргументы Фабрегас. А вы согласны с футболистами?