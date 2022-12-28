Перепутал дом с рингом? Непобеждённый американец арестован за две недели до титульника!

В ночь на 8 января непобеждённый американский нокаутёр Джервонта Дэвис (27-0, 25 KO) должен провести титульник с обладателем титула WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) доминиканцем Эктором Луисом Гарсией (16-0, 10 KO). Соперник ради этого поединка готовился подняться в лёгкий дивизион. Но теперь проведение события под угрозой. Причина этого – очередная скандальная выходка Джервонты, который часто мелькает в криминальных сводках. Звёздный американец продолжает губить свой талант, постоянно попадая в резонансные истории.

Дэвис был арестован в округе Бровард (штат Флорида). По предварительной информации, причиной преследования боксёра стало заявление о нанесении побоев. Речь идёт о домашнем насилии. И в это хотелось бы не верить, но слишком уж запятнанной репутацией обзавёлся Джервонта за последние годы. Загибайте пальцы!

В сентябре 2018 года американец вместе с другом набедокурил в баре, после чего избил одного из посетителей. Он пытался скрыться с места преступления, но был задержан полицией. Обошлось – серьёзных последствий боксёр избежал. А в октябре того же года заявление на Дэвиса подала девушка, которая обвиняла боксёра в нападении. Она уверяла, что в одном из баров Далласа Джервонта ударил её кулаком по голове, после чего пострадавшей пришлось даже отправиться в больницу. Она наняла целую команду адвокатов, но возможности спортсмена были намного внушительнее. Поэтому Дэвис обошёлся лишь лёгким испугом.

В 2020 году проблем было не меньше. Сначала в феврале во время благотворительного баскетбольного матча он схватил за шею женщину и выволок её с трибун. Сам Джервонта даже не собирался оправдываться, признал агрессию и сделал важное дополнение: «Это мать моего ребёнка». Видимо, намёки на домашнее насилие были уже тогда. А в марте Дэвис стал виновником крупного ДТП с четырьмя пострадавшими. Более того, спортсмен вновь скрылся с места преступления, что выступает в качестве отягощающего фактора.

Видимо, терпеть выходки Дэвиса устали и его покровители. В 2022 году об уходе Дэвиса из своей промоутерской компании объявил бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер-младший. Он не стал называть причины, но, видимо, просто умолчал об обстоятельствах разрыва. У Джервонты уже было назначено два судебных заседания. Держать настолько скандального бойца у себя под крылом – значит ставить себя в уязвимое положение.

Провокационная надпись на боксёрских ботинках Дэвиса Фото: Al Bello/Getty Images

Джервонта и без последних обстоятельств находился в опаснейшем положении. Ему грозил долгий тюремный срок, повлиять на размер которого могли лишь присяжные. Но Дэвис собственными руками закапывает свою карьеру. Если вскроется очередной факт насилия, да ещё и совершённого над своими родными и близкими людьми, боксёру могут припомнить все те избиения, которые он учинял раньше. А в совокупности с наказанием за ДТП срок может получиться очень внушительным. Тогда на звёздной карьере талантливого американца можно будет ставить жирный крест!