Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Джервонта Дэвис — Эктор Луис Гарсия, бой под угрозой срыва, Дэвис арестован, обвинения в домашнем насилии

Перепутал дом с рингом? Непобеждённый американец арестован за две недели до титульника!
Сергей Сорокин
Джервонта Дэвис арестован
Комментарии
А ведь совсем недавно от него отказался Флойд Мейвезер-младший.

В ночь на 8 января непобеждённый американский нокаутёр Джервонта Дэвис (27-0, 25 KO) должен провести титульник с обладателем титула WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) доминиканцем Эктором Луисом Гарсией (16-0, 10 KO). Соперник ради этого поединка готовился подняться в лёгкий дивизион. Но теперь проведение события под угрозой. Причина этого – очередная скандальная выходка Джервонты, который часто мелькает в криминальных сводках. Звёздный американец продолжает губить свой талант, постоянно попадая в резонансные истории.

Дэвис был арестован в округе Бровард (штат Флорида). По предварительной информации, причиной преследования боксёра стало заявление о нанесении побоев. Речь идёт о домашнем насилии. И в это хотелось бы не верить, но слишком уж запятнанной репутацией обзавёлся Джервонта за последние годы. Загибайте пальцы!

В сентябре 2018 года американец вместе с другом набедокурил в баре, после чего избил одного из посетителей. Он пытался скрыться с места преступления, но был задержан полицией. Обошлось – серьёзных последствий боксёр избежал. А в октябре того же года заявление на Дэвиса подала девушка, которая обвиняла боксёра в нападении. Она уверяла, что в одном из баров Далласа Джервонта ударил её кулаком по голове, после чего пострадавшей пришлось даже отправиться в больницу. Она наняла целую команду адвокатов, но возможности спортсмена были намного внушительнее. Поэтому Дэвис обошёлся лишь лёгким испугом.

Дочь Мейвезера устроила поножовщину, но избежала реального срока. Что вообще происходит?! Дочь Мейвезера устроила поножовщину, но избежала реального срока. Что вообще происходит?!

В 2020 году проблем было не меньше. Сначала в феврале во время благотворительного баскетбольного матча он схватил за шею женщину и выволок её с трибун. Сам Джервонта даже не собирался оправдываться, признал агрессию и сделал важное дополнение: «Это мать моего ребёнка». Видимо, намёки на домашнее насилие были уже тогда. А в марте Дэвис стал виновником крупного ДТП с четырьмя пострадавшими. Более того, спортсмен вновь скрылся с места преступления, что выступает в качестве отягощающего фактора.

Видимо, терпеть выходки Дэвиса устали и его покровители. В 2022 году об уходе Дэвиса из своей промоутерской компании объявил бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер-младший. Он не стал называть причины, но, видимо, просто умолчал об обстоятельствах разрыва. У Джервонты уже было назначено два судебных заседания. Держать настолько скандального бойца у себя под крылом – значит ставить себя в уязвимое положение.

Провокационная надпись на боксёрских ботинках Дэвиса

Провокационная надпись на боксёрских ботинках Дэвиса

Фото: Al Bello/Getty Images

Джервонта и без последних обстоятельств находился в опаснейшем положении. Ему грозил долгий тюремный срок, повлиять на размер которого могли лишь присяжные. Но Дэвис собственными руками закапывает свою карьеру. Если вскроется очередной факт насилия, да ещё и совершённого над своими родными и близкими людьми, боксёру могут припомнить все те избиения, которые он учинял раньше. А в совокупности с наказанием за ДТП срок может получиться очень внушительным. Тогда на звёздной карьере талантливого американца можно будет ставить жирный крест!

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022