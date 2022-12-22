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Флойд Мейвезер, дочь боксёра Айянна, приговор суда за вооружённое нападение, подробности произошедшего

Дочь Мейвезера устроила поножовщину, но избежала реального срока. Что вообще происходит?!
Сергей Сорокин
Дочь Мейвезера устроила поножовщину
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Если повезёт, с неё могут даже снять судимость.

В жизни легендарного боксёра Флойда Мейвезера завершилась очередная драма. Развязка получилась благополучной. Его дочь Айянна, обвинявшаяся в вооружённом нападении, была осуждена на шесть лет – условно. Такой вариант выглядит фантастической удачей, поскольку в США могут отправить в тюрьму и за менее существенные проступки. Более того, при определённых условиях судимость вообще может быть снята!

Вся история закрутилась весной 2020 года, когда Айянна отправилась домой к своему жениху – рэперу Кентреллу Голдену, более известному как NBA YoungBoy. Там 19-летняя дочь известного боксёра неожиданно наткнулась на соперницу. В доме находилась Лапаттра Лашай Джейкобс, у которой был совместный ребёнок с Голденом. Началось всё со словесной перепалки, во время которой девушки обменивались оскорблениями. Айянна пыталась выгнать соперницу, но никак не могла справиться с этим. В итоге разъярённая дочь Мейвезера воспользовалась тем, что ссора происходила на кухне, и схватила нож. Она накинулась на Лапаттру и нанесла несколько ударов. Прибывшие на место медицинские работники нашли Джейкобс уже без сознания.

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Айянне фантастически повезло. Соперница получила ножевые ранения, но отделалась лёгким испугом – тяжёлых травм она избежала. И всё-таки наказание могло быть намного более суровым. А всё потому, что дочь Мейвезера пыталась водить полицейских за нос. Она давала показания, что не состояла в романтических отношениях с рэпером и ранее не встречалась с Джейкобсом, что сильно расходилось с показаниями других участников дела. Кроме того, в качестве причины нападения Айянна называла агрессивное поведение Лапаттры, которая якобы схватила дочь боксёра за волосы и начала её провоцировать. Музыкант, по словам Мейвезер, даже не пытался разнимать девушек, а лишь подогревал конфликт.

Видимо, заработанные Мейвезером миллионы сыграли не последнюю роль в этом деле. А всё потому, что Айянне фактически сошло с рук вооружённое нападение с отягчающими обстоятельствами, которое ей вменялось. Да, девушка получила шесть лет, но отбывать наказание будет условно. А главное, на дальнейшей судьбе это может не оставить никакого следа. В случае отсутствия повторных инцидентов судимость будет удалена из личного дела дочери знаменитого боксёра после окончания условного срока. Видимо, богатые плачут далеко не всегда!

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