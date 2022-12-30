Хабиб — капитан банды Гладиаторов! Бойцы Орла сразятся с дерзкими японцами. Live!

Ранним утром 31 декабря на «Saitama Super Arena» в Токио (Япония) состоится предновогодний турнир Rizin 40: Rizin vs Bellator. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию ивента. В трёх главных поединках сойдутся лучшие бойцы американского промоушена Эй-Джей Макки, Патрисио Фрейре, Хуан Арчулета и россиянин Гаджи Рабаданов. Представлять лигу Скотта Кокера в качестве капитана предстоит легенде российских ММА Хабибу Нурмагомедову.
Где смотреть турнир Rizin 40: Rizin vs Bellator
Турнир «Самураи против Гладиаторов» можно будет посмотреть в видеосервисе Окко.
Результаты взвешивания турнира Rizin 40: Rizin vs Bellator
Основной кард
Роберто Де Соуза (70,76 кг) vs Эй Джей МакКи (70,12)
Клебер Койк Эрбст (65,86) vs Патрисио Фрейре (65,77)
Су Чул Ким (60,69) vs Хуан Арчулета (60,78)
Хиромаса Огикубо (56,88) vs Киоджи Хоригучи (56, 60)
Коджи Такеда (70,76) vs Гаджи Рабаданов (70,71)
Искренний и открытый Гаджи
Рабаданов отлично провёл медиа-неделю в Токио. Он легко общается с журналистами, не стесняется ввернуть что-то яркое. Так, во время пресс-конференции он так отреагировал на основной род своей деятельности.
«Мне нравятся MMA, бьёшь морды — зарабатываешь деньги», — заявил Гаджи японским журналистам.
Во сколько смотреть турнир Rizin 40: Самураи против Гладиаторов
Традиционное предновогоднее шоу Rizin, в котором на этот раз примут участие чемпионы Bellator, которые сразятся с лучшими бойцами японской лиги начнётся в 08:00 по московскому времени. Основной кард, который откроет бой россиянина Гаджи Рабаданова, стартует в 12:00 мск.
Гаджи Рабаданов из команды Хабиба
Гаджи Рабаданов (18-4) будет проводить четвёртый поединок под флагом Bellator. В предыдущих трёх 29-летний россиянин одержал победы. 29-летний боец тренируется в команде Нурмагомедова, так что совершенно логичным выглядит тот факт, что Орёл будет секундировать ему. Причём, далеко не в первый раз.
«Для меня это огромная поддержка и большой опыт. Хабиб хорошо знает этот спорт и в нужную минуту может дать важный совет. Это большая поддержка», — сказал Рабаданов на пресс-конференции.
Умар Нурмагомедов, Хавьер Мендес, Гаджи Рабаданов и Хабиб Нурмагомедов
Фото: Из личного архива Гаджи Рабаданова
Когда состоится турнир с Хабибом — капитаном Bellator
Турнир Rizin 40, в котором Хабиб Нурмагомедов будет выступать в качестве капитана сборной команды промоушена Bellator пройдёт в Токио (Япония) 31 декабря 2022 года.
Хабиб прилетел в Токио
Легенда единоборств прибыл в столицу Японии за трое суток до поединка. Незамедлительно отметился фоточкой в соцсетях и за несколько часов собрал миллионы лайков. Два года Орёл не дерётся, но в популярности с ним потягаться могут единицы из действующих бойцов.
Хабиб Нурмагомедов в Токио (Япония)
Фото: HTTPS://TWITTER.COM/TEAMKHABIB
Хабиб Нурмагомедов — капитан сборной Bellator
Как такое получилось? Всё очень просто. И дело даже не в том, что его авторитет в мире единоборств настолько велик, что он может задвигать на второй план бразильские кланы, выбивая титульник своему брату. Просто Орёл на данном этапе едва ли не самая популярная и узнаваемая личность из индустрии ММА. И речь не о фанатах, а о людях, не имеющих отношения к миру боёв. Что уж говорить о том, что в Японии его обожают и ценят. И президент Bellator сыграл тонко — хейтить команду, которой руководит Нурмагомедов, японцы не решатся.
Полный кард Rizin 40: Rizin vs Bellator
Основной кард
- Роберто Де Соуза vs Эй Джей МакКи;
- Клебер Койк Эрбст vs Патрисио Фрейре;
- Су Чул Ким vs Хуан Арчулета;
- Хиромаса Огикубо vs Киоджи Хоригучи;
- Коджи Такеда vs Гаджи Рабаданов.
Предварительный кард
- Сейка Изава vs Си Ву Пак;
- Цуеши Сударио vs Джуниор Тафа;
- Наоки Иноуе vs Кента Такизава;
- Юки Мотойа vs Роджерио Бонторин;
- Джонни Кейс vs Нобумицу Осава;
- Хидео Токоро vs Джон Додсон;
- Ноа Бей vs Шо Усами;
- Чихиро Сузуки vs Йошики Накахара;
- Юши Сакура vs Тэтсуя Наказава.
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