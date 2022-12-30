Хабиб — капитан банды Гладиаторов! Бойцы Орла сразятся с дерзкими японцами. Live!

Хабиб Нурмагомедов — капитан сборной Bellator

Как такое получилось? Всё очень просто. И дело даже не в том, что его авторитет в мире единоборств настолько велик, что он может задвигать на второй план бразильские кланы, выбивая титульник своему брату. Просто Орёл на данном этапе едва ли не самая популярная и узнаваемая личность из индустрии ММА. И речь не о фанатах, а о людях, не имеющих отношения к миру боёв. Что уж говорить о том, что в Японии его обожают и ценят. И президент Bellator сыграл тонко — хейтить команду, которой руководит Нурмагомедов, японцы не решатся.