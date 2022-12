Хабиб — капитан банды Гладиаторов! Бойцы Орла сразятся с дерзкими японцами. Live!

Результаты взвешивания турнира Rizin 40: Rizin vs Bellator

Основной кард

Роберто Де Соуза (70,76 кг) vs Эй Джей МакКи (70,12)

Клебер Койк Эрбст (65,86) vs Патрисио Фрейре (65,77)

Су Чул Ким (60,69) vs Хуан Арчулета (60,78)

Хиромаса Огикубо (56,88) vs Киоджи Хоригучи (56, 60)

Коджи Такеда (70,76) vs Гаджи Рабаданов (70,71)