Хабиб против Фёдора — новое соперничество! Какой тренер был лучшим в 2022 году?

Любой профессиональный спортсмен, если только он не законченный эгоист, всегда признает важнейшую роль своего тренера. Без грамотного и мудрого наставника добиться серьёзных успехов в единоборствах попросту невозможно, будь ты даже талантливее, чем Хабиб Нурмагомедов или Фёдор Емельяненко. Мы решили вспомнить тренеров в ММА и боксе, которые в 2022 году добились наибольших профессиональных успехов. Кто из них был лучшим — выбирать вам!

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