Хабиб против Фёдора — новое соперничество! Какой тренер был лучшим в 2022 году?

Любой профессиональный спортсмен, если только он не законченный эгоист, всегда признает важнейшую роль своего тренера. Без грамотного и мудрого наставника добиться серьёзных успехов в единоборствах попросту невозможно, будь ты даже талантливее, чем Хабиб Нурмагомедов или Фёдор Емельяненко. Мы решили вспомнить тренеров в ММА и боксе, которые в 2022 году добились наибольших профессиональных успехов. Кто из них был лучшим — выбирать вам!
Этот Рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Тренеры распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Хабиб Нурмагомедов
Гениальный спортсмен — далеко не всегда хороший тренер, но Хабиб Нурмагомедов упорно доказывает обратное. Непобеждённый экс-чемпион UFC тренирует целую команду бойцов, и успехи идут один за другим. Чего стоят только новоиспечённые чемпионы престижных промоушенов: Ислам Махачев добился сенсационной победы над Чарльзом Оливейрой и завоевал пояс UFC, а Усман Нурмагомедов стал обладателем титула в Bellator! И это мы не говорим про Белала Мухаммада, Умара Нурмагомедова и других парней Орла. Фантастика!
Хавьер Мендес
Меньше всего Хавьер Мендес похож на тренера по ММА — улыбчивый дяденька напоминает, скорее, бизнесмена или комментатора. Однако Мендес — один из самых заслуженных наставников в истории смешанных единоборств, воспитавший сразу семь чемпионов UFC! В 2022 году титул лёгкого веса завоевал Ислам Махачев, в становление которого Мендес вложил ничуть не меньше времени и сил, чем Хабиб. Мексиканец верил в чемпионство Махачева ещё тогда, когда про Ислама вообще мало кто знал — так далеко заглядывать мало кто умеет.
Геннадий Машьянов
Россиянин Дмитрий Бивол сотворил главную боксёрскую сенсацию 2022 года, вчистую переиграв прославленного Сауля Альвареса. Мексиканский суперчемпион за 12 раундов так и не сумел разгадать гениальный геймплан Бивола. На протяжении многих лет Бивола тренирует Геннадий Юрьевич Машьянов — великолепный специалист старой закалки. Как и полагается подобным тренерам, Машьянов предпочитает больше делать, чем говорить. Просто посмотрите, до каких высот профессионального бокса он довёл Бивола!
Фёдор Емельяненко
Как же мы опасались реванша между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном! В первом бою российского чемпиона спасло лишь случайное столкновение головами, из-за которого схватку признали несостоявшейся. Однако на второй бой тренерский штаб Немкова во главе с легендарным Фёдором Емельяненко подготовил попросту идеальный геймплан: американец не сумел сделать вообще ничего, тотально уступив Вадиму. Последний Император прогрессирует в качестве тренера, а его команда постоянно прирастает новыми именами.
Рамазан Исмаилов
В 2022 году мы узнали, что Магомед Исмаилов — не только яркий боец ММА, но и толковый боксёр. Обычно переходы из смешанных единоборств в бокс не заканчиваются ничем хорошим, но Лысый хищник стал исключением. Исмаилов одержал уверенные победы над Оланреваджу Дуродолой и Александром Иличем, показав, как здорово он поработал над ударной техникой. Большое спасибо тут надо сказать Рамазану Исмаилову: брат Маги — базовый боксёр и знает, как именно нужно работать с Лысым хищником. Результат налицо.
Марк Рэмзи
Сейчас почти всеми чемпионскими поясами в полутяжёлом весе владеет наш соотечественник и блистательный нокаутёр Артур Бетербиев. Несмотря на достаточно серьёзный возраст, уроженец Хасавюрта продолжает доминировать — и летом нокаутировал Джо Смита уже во втором раунде! А ведь Смит считался крайне опасным претендентом. Сохранять страшную нокаутирующую мощь и физическую свежесть Артуру помогает Марк Рэмзи — строгий, но одновременно очень тонкий тренер, нашедший правильный подход к Белому Панчеру.
Анатолий Ломаченко
Настоящим корифеем бокса можно назвать Анатолия Ломаченко. Отец Василия Ломаченко не только тренирует сына, но и помогает огромному количеству других боксёров. В 2022 году Василий Ломаченко успешно вернулся в ринг после длительного простоя, разобравшись с Джэмейном Ортисом. А ещё один подопечный Анатолия Николаевича, звёздный Александр Усик, переиграл громадного Энтони Джошуа в реванше и сохранил за собой пояса супертяжёлого веса. Это ли не тренерский успех Ломаченко-старшего?
Деррик Джеймс
Быть тренером сразу двух суперзвёзд мирового бокса — большая честь. Деррик Джеймс не любит внимание прессы, зато работает без выходных. Немудрено, что наставник сейчас тренирует сразу двух суперзвёзд бокса — Джермелла Чарло и Эррола Спенса. В 2022 году Чарло успешно защитил звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе, нокаутировав Брайана Кастаньо. Спенс же добыл свой третий пояс в полусреднем весе, разобрав Йордениса Угаса.
Юджин Бэйрман
Самый доминирующий боец UFC последних лет — Александр Волкановски. Австралиец по нескольку раз разбил главных конкурентов в полулёгком весе и нацелился на второй пояс. А тренирует этого парня Юджин Бэйрман — бывший кикбоксёр-любитель. У Бэйрмана не было больших успехов в качестве спортсмена, зато роль тренера подошла ему идеально. В этом году Юджин, как и его подопечный, поработал просто блестяще. Кстати, Бэйрман тренирует и Исраэля Адесанью, но тот провалил геймплан тренера и потерял титул в среднем весе.
Рэй Лонго
Не всем российским болельщикам хочется это признавать, но Алджамейн Стерлинг в 2022 году был великолепен. Американец считался аутсайдером реванша с Петром Яном, что не помешало ему защитить пояс. Тренер Стерлинга, опытный Рэй Лонго, выбрал для своего подопечного единственно верную стратегию, позволившую победить опасного россиянина, пусть и несколько спорным решением судей. Алджамейн под руководством Лонго быстро прогрессирует и недавно снова защитил пояс, буквально переехав экс-чемпиона Ти Джея Диллашоу.
Артём Бэра
Самый прогрессирующий тяжеловес года, без сомнения, Сергей Павлович. Россиянин, дебютировавший в UFC с поражения от Алистара Оверима, за последние месяцы превратился в претендента на чемпионский пояс. Павлович за год нокаутировал Шамиля Абдурахимова, Деррика Льюиса и Тая Туивасу, в общей сложности потратив всего шесть минут! Огромную роль в успехах Сергея играет Артём Бэра — тренер и друг уроженца Ростовской области. Ждём от тандема чемпионства в следующем году?
Дэйв Ловелл
Прервать гегемонию Камару Усмана в среднем весе — задача максимальной сложности. Но Леон Эдвардс сумел с ней справиться: в пятом раунде Усман пропустил жуткий удар ногой в голову — и улетел в нокаут, потеряв чемпионский пояс. Большой вклад в триумф Эдвардса внёс его тренер Дэйв Ловелл – наставник долго трудился над стратегией чемпионского боя, и она сработала. Без идеального геймплана побить чемпиона такого уровня, как Усман, было бы невозможно.
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