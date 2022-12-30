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Реакция бойцовского мира на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле: Махачев, внук Мохаммеда Али, Оливейра

«Легенда никогда не умирает, она навечно остаётся в наших сердцах». Бойцы скорбят по Пеле
Сергей Сорокин
Реакция бойцовского мира на смерть Пеле
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Вся планета переживает утрату великого бразильского футболиста.

29 декабря не стало легендарного бразильского футболиста – Пеле. Он на протяжении длительного времени смело боролся с раком кишечника. Феноменальный игрок был настоящим бойцом и на поле, и за его пределами. Поэтому весь мир переживает утрату одного из самых великих футболистов в истории. Бойцы UFC и боксёры скорбят по уходу из жизни кудесника мяча, который многим навсегда привил любовь к спорту. Мы собрали самые тёплые комментарии, оставленные ими Королю футбола.

Жозе Альдо: «Неизмеримая потеря. Спасибо за всё, что ты сделал для спорта, Король Пеле

Али Уолш, внук Мохаммеда Али: «Сегодня мы потеряли невероятного спортсмена и настоящий символ мира. Я хочу выразить свои самые искренние соболезнования семье и близким Пеле. Теперь эти два друга могут встретиться снова».

Ислам Махачев: «GOAT» (Greatest Of All Time – в переводе с английского означает «Величайший на все времена».

Чарльз Оливейра: «Король футбола. Бог выделил для тебя тёплое место на небесах».

«Среди его причуд выделялась одна». Реакция мира на смерть великого Пеле «Среди его причуд выделялась одна». Реакция мира на смерть великого Пеле
Пеле остановил войну в Нигерии. Во время переворота его чуть не убили Пеле остановил войну в Нигерии. Во время переворота его чуть не убили
Названа дата похорон Пеле. Как мир прощается с Королём футбола. LIVE Названа дата похорон Пеле. Как мир прощается с Королём футбола. LIVE

Иван Редкач: «Легенда никогда не умирает, она навечно остаётся в наших сердцах. Пеле».

Мировая боксёрская ассоциация (WBA): «Да здравствует Король Пеле».

Всемирный боксёрский совет (WBC): «WBC оплакивает смерть бразильской легенды и мировой иконы футбола Пеле. Пусть он покоится с миром, а его семья утешится любовью миллионов людей, которые следили за его необычной жизнью».

Пеле ушёл, но память о нём навсегда останется в сердцах всех поклонников спорта! Легендарный футболист повлиял и на многих бойцов, которые скорбят по невосполнимой утрате.

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