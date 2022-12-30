«Легенда никогда не умирает, она навечно остаётся в наших сердцах». Бойцы скорбят по Пеле

29 декабря не стало легендарного бразильского футболиста – Пеле. Он на протяжении длительного времени смело боролся с раком кишечника. Феноменальный игрок был настоящим бойцом и на поле, и за его пределами. Поэтому весь мир переживает утрату одного из самых великих футболистов в истории. Бойцы UFC и боксёры скорбят по уходу из жизни кудесника мяча, который многим навсегда привил любовь к спорту. Мы собрали самые тёплые комментарии, оставленные ими Королю футбола.

Жозе Альдо: «Неизмеримая потеря. Спасибо за всё, что ты сделал для спорта, Король Пеле!»



Али Уолш, внук Мохаммеда Али: «Сегодня мы потеряли невероятного спортсмена и настоящий символ мира. Я хочу выразить свои самые искренние соболезнования семье и близким Пеле. Теперь эти два друга могут встретиться снова».



Ислам Махачев: «GOAT» (Greatest Of All Time – в переводе с английского означает «Величайший на все времена».



Чарльз Оливейра: «Король футбола. Бог выделил для тебя тёплое место на небесах».

Иван Редкач: «Легенда никогда не умирает, она навечно остаётся в наших сердцах. Пеле».



Мировая боксёрская ассоциация (WBA): «Да здравствует Король Пеле».



Всемирный боксёрский совет (WBC): «WBC оплакивает смерть бразильской легенды и мировой иконы футбола Пеле. Пусть он покоится с миром, а его семья утешится любовью миллионов людей, которые следили за его необычной жизнью».



Пеле ушёл, но память о нём навсегда останется в сердцах всех поклонников спорта! Легендарный футболист повлиял и на многих бойцов, которые скорбят по невосполнимой утрате.