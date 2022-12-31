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Гаджи Рабаданов — Коджи Такеда, отчёт о поединке, результат боя, кто победил

Рабаданов победил японского неваляшку — но было трудно. Гаджи оказался не так хорош
Александр Фролов
Гаджи Рабаданов — Коджи Такеда, отчёт о бое
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Самурай дал россиянину серьёзный бой.

Объединительный турнир двух крутых промоушенов — идея, которая крутится в головах ММА-болельщиков уже с десяток лет. Да, всем бы хотелось увидеть соревнование между бойцами UFC и Bellator, или, если мы говорим про Россию, между AMC Fight Nights и ACА, но пока такого организовать не удаётся. Зато получилось договориться у Bellator и Rizin: американская и японская организации решили порадовать болельщиков общим турниром на Новый год. Японская Сайтама, Хабиб Нурмагомедов в качестве тренера команды Bellator, Фёдор Емельяненко как почётный гость — отличный набор.

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Помимо работы Хабиба в роли наставника, российских поклонников спорта интересовал и Гаджи Рабаданов. Российскому легковесу, идущему на серии из четырёх побед, предстояла непростая схватка со звездой Rizin — японцем Коджи Такедой. 27-летнего бойца нельзя назвать ярким нокаутёром, зато Такеда умеет терпеть и невероятно вынослив физически. Поэтому Рабаданов, разумеется, считался фаворитом, но Коджи точно был готов преподнести сюрприз — нужные навыки у него для этого имелись в достатке.

Впрочем, первые минуты поединка откровенно клонили болельщиков ко сну. Россиянин и японец вообще никуда не торопились, предпочитая аккуратно ходить вокруг друг друга. Ни ударов, ни тейкдаунов — вообще ничего. Впрочем, на четвёртой минуте Рабаданов внезапно взорвался мощной серией и опрокинул соперника на канвас. Тот встал, начал отходить — и снова упал, теперь уже без касания Гаджи. Казалось, что бой вот-вот закончится, но Такеда каким-то чудом встал, словно неваляшка, дотерпел до перерыва и даже пробовал контратаковать.

Второй раунд начался с вязкой борьбы у канатов. Напомним, Rizin продолжает придерживаться классического ринга, октагон там до сих пор не введён. Инициатива переходила из рук в руки, потом спортсмены поработали в стойке — тоже без особых успехов. В заключительном раунде бойцы быстро оказались в партере, потом работали в клинче: удивительно, но несколько предпочтительнее смотрелся японец. Впрочем, концовку забрал россиянин — а определить победителя должны были судьи. И они единогласно отдали победу Рабаданову! Но Гаджи удивил тем, что был не слишком хорош — может, ему тяжело дался перелёт?

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