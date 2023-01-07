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UFC Вегас 67: Имавов — Гастелум, Нурмагомедов — Барселус, Сориано — Копылов, live, прогноз и ставки на Бокс/ММА

UFC Вегас 67: Умар Нурмагомедов идёт за поясом. И это проблема для Петра Яна! LIVE
Сергей Сорокин
Умар Нурмагомедов и его команда
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Брат Хабиба готов сделать ещё один шаг к титульнику. Все подробности турнира — на «Чемпионате».

В ночь с 14 на 15 января на арене «UFC Apex» в городе Лас-Вегас (Невада, США) состоится первый в 2023 году турнир промоушена UFC. Особенное внимание российских поклонников смешанных единоборств приковывает основной кард, в котором выступят сразу три наших соотечественника. Сначала в октагон выйдет представитель легчайшего веса Умар Нурмагомедов, который сразится с бразильцем Раони Барселосом. Затем средневес Роман Копылов пройдёт проверку на прочность американцем Пунахеле Сориано. А в главном бою в среднем весе Нассурдин Имавов будет биться с представителем США Келвином Гастелумом.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Где смотреть турнир UFC Вегас 67 с боем Нурмагомедов – Барселус Когда состоится UFC Вегас 67 с главным боем Имавов – Гастелум Полный кард UFC Вегас 67
Live Сергей Сорокин

У Петра Яна большие проблемы

Умар Нурмагомедов стремительно рвётся к своему титульнику, круша всех подряд. И это очень плохие новости для Петра Яна. UFC дважды давала Беспощадному возможность вернуть себе пояс. Сначала он проиграл Алджамейну Стерлингу, а затем провалил претендентский бой с Шоном О'Мэлли. Третьей попытки Яну могут уже и не дать. Особенно на фоне того, что в России появилась новая суперзвезда, которая в ближайшее время может засиять в легчайшем весе.

14:03 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC Вегас 67 с боем Нурмагомедов – Барселус

Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».

14:03 Сергей Сорокин

Тренировки Хабиба – тяжёлое испытание

Умар Нурмагомедов рассказывал и о тренировках под руководством Хабиба Нурмагомедова, своего двоюродного брата.

«Можно быть уверенными, что Хабиб — копия своего отца. Дядя Манап нас так не гонял — а Хабиб от тех, кто не дерётся, требует проводить по две тренировки. Нам 100% легче тренироваться без него, чем с ним. У него дополнительные упражнения не заканчиваются. Но есть осознание, что это я зайду в октагон, а Хабиба там не будет. Так что отдаюсь на тренировках, потому что в клетке ты сделаешь то, что отрабатывал. Больше не сделаешь — хоть разбейся. Мы тренируемся вне зависимости от того, есть Хабиб или нет. Просто с ним на 150%, а не на 100%.

Самое тяжёлое? Бороться с ним, потому что он крупнее. Да, работать позволяет, позиции занимать, что-то показывает, но для меня одно из самых тяжёлых — грепплинг с ним. С Махачевым, Мамедовым, Рабадановым тоже».

14:02 Сергей Сорокин

Когда состоится UFC Вегас 67 с главным боем Имавов – Гастелум

Турнир UFC Вегас 67 с главным боем Нассурдин Имавов – Келвин Гастелум состоится в ночь с 14 на 15 января на арене «UFC Apex» в городе Лас-Вегас (Невада, США). Начало бойцовского вечера — в 00:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 03:00 мск.

14:01 Сергей Сорокин

Умар Нурмагомедов уверен в своих силах!

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал, что готов показать лучшее выступление в карьере.

«Моё время пришло. Я готов к своему лучшему выступлению», — написал Умар.

В общей сложности на счету Умара 15 поединков в ММА, в каждом из которых он одерживал победы. В UFC Нурмагомедов имеет идеальную статистику – 3-0. И в ближайшее время брат легендарного Хабиба вполне может рассчитывать на претендентский поединок.

14:01 Сергей Сорокин

Полный кард UFC Вегас 67

Основной кард

Нассурдин Имавов (№12, 12-3-0) – Келвин Гастелум (№13, 16-8-0), средний вес;
Дэн Иге (№13, 15-6-0) – Деймон Джексон (22-4-1), полулёгкий вес;
Пунахеле Сориано (9-2-0) – Роман Копылов (9-2-0), средний вес;
Кетлин Виейра (№2, 13-2-0) – Ракель Пеннингтон (№5, 14-8-0), женский легчайший вес;
Умар Нурмагомедов (№11, 15-0-0) – Раони Барселус (17-3-0), легчайший вес.

Предварительный кард

Клаудио Рибейру (10-2-0) – Абдул Разак Альхассан (11-5-0), средний вес;
Матеуш Рембецкий (16-1-0) – Ник Фиоре (6-0-0), лёгкий вес;
Джавид Башарат (13-0-0) – Матуес Мендонса (10-0-0), легчайший вес;
Аллан Насименту (19-6-0) – Карлос Эрнандес (8-1-0);
Исаак Далгариан (5-0-0) – Дэниел Аргета (8-1-0), полулёгкий вес;
Чарльз Джонсон (12-3-0) – Джимми Флинк (16-5-0), наилегчайший вес;
Присцила Качоэйра (12-4-0) – Сиджара Юбэнкс (7-7-0), женский наилегчайший вес.

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