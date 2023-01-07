UFC Вегас 67: Умар Нурмагомедов идёт за поясом. И это проблема для Петра Яна! LIVE

Тренировки Хабиба – тяжёлое испытание

Умар Нурмагомедов рассказывал и о тренировках под руководством Хабиба Нурмагомедова, своего двоюродного брата.



«Можно быть уверенными, что Хабиб — копия своего отца. Дядя Манап нас так не гонял — а Хабиб от тех, кто не дерётся, требует проводить по две тренировки. Нам 100% легче тренироваться без него, чем с ним. У него дополнительные упражнения не заканчиваются. Но есть осознание, что это я зайду в октагон, а Хабиба там не будет. Так что отдаюсь на тренировках, потому что в клетке ты сделаешь то, что отрабатывал. Больше не сделаешь — хоть разбейся. Мы тренируемся вне зависимости от того, есть Хабиб или нет. Просто с ним на 150%, а не на 100%.



Самое тяжёлое? Бороться с ним, потому что он крупнее. Да, работать позволяет, позиции занимать, что-то показывает, но для меня одно из самых тяжёлых — грепплинг с ним. С Махачевым, Мамедовым, Рабадановым тоже».