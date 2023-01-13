Бывший скинхед установил уникальный рекорд UFC. Так не чудил даже Чимаев

Шон не скрывает, что ему нужны деньги. А тут ещё и в историю попал!

До первого турнира UFC в 2023 году остаётся меньше двух дней. В главном бою вечера встретятся дагестанский француз Нассурдин Имавов и американец Шон Стрикленд. Изначально уроженец Дагестана должен был драться с Кевином Гастелумом, но тот умудрился за несколько дней до боя получить травму зубов на тренировке. На риск с выходом на замену согласился Стрикленд, причём средневеса не испугал и тот факт, что поединок пройдёт в лимите полутяжёлого веса. Шон не скрывает, что ему нужны деньги.

«UFC хорошо ко мне относится, мне нравится UFC, ребята. Как человек продажный я очень даже счастлив. Слушайте, ребята, я считаю, что в прошлый раз меня ограбили, и многие меня поддержали, я это дерьмо ценю. Вот что я скажу вам, ребята: я выйду на этот бой, будет грёбаная война, и я сделаю это для вас, больные ублюдки. Я сделаю это ради вас», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.

Но параллельно бывший скинхед ещё и умудрился установить уникальное достижение UFC! Напомним, Шон принимал участие в последнем турнире промоушена в 2022 году, где в главном бою спорно уступил Джареду Каннонье раздельным судейским решением. И теперь Стрикленд становится участником главного боя на втором турнире UFC подряд! Такого не делала ни одна суперзвезда с тех пор, как турниры промоушена перестали проходить по олимпийской системе с тремя поединками для финалистов.

Разумеется, Стрикленду помогло уникальное стечение обстоятельств: благодаря новогодней паузе между его турнирами прошёл целый месяц, плюс Гастелум совершенно неожиданно выбыл, да и вместо Шона на замену могли найти кого-то другого. Скорее всего, достижение парня по прозвищу Тарзан продержится ещё немало лет, если когда-нибудь вообще будет повторено. Слишком много факторов должно совпасть снова. Да и в любом случае Стрикленд останется первым, кому удавалось подобное.

Если вспоминать недавние аналогичные достижения, можно привести пример знаменитого Хамзата Чимаева. Чеченский швед ворвался в UFC, добившись двух побед с разницей всего в десять дней! Именно этот рывок позволил Борзу стать известным и влюбить в себя Дану Уайта. Стрикленд же установил свой рекорд, скорее, благодаря фортуне, но его смелость всё равно нужно уважать. Есть ощущение, что Шону придётся невероятно сложно против могучего Имавова. Посмотрим, кто выйдет победителем.