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Сергей Павлович, следующий соперник, титульные шансы, бой против Кёртиса Блэйдса

О титуле Павловича можно не мечтать. Русского богатыря променяли на экс-уголовника
Александр Фролов
Сергей Павлович
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Сергей — шикарный нокаутёр, но UFC важнее Джонс, не дравшийся три года.

Информационная бомба с уходом из UFC Фрэнсиса Нганну и возвращением в промоушен легендарного Джона Джонса должна была меньше всего обрадовать Сергея Павловича. Ведь казалось, у россиянина вполне очевидный путь к титулу: ещё одна победа над кем-нибудь из топ-5 тяжёлого веса, а потом чемпионский бой с Нганну. Но теперь ситуация кардинально изменилась, поскольку Джонс — один из важнейших бойцов для промоушена. И Дана Уайт постарается выбить с его помощью как можно больше денег.

Уже объявлено, что в марте Джонс подерётся с Сирилем Ганом за вакантный пояс тяжёлого дивизиона. Казалось бы, Костяной не выступал целых три года, а бой с Ганом станет для скандального американца первым в тяжёлом весе — с чего ему давать титульный шанс? Но президент UFC всегда готов отбросить в сторону спортивный принцип, когда видит возможность заработать колоссальные суммы. А Джонс неизбежно привлечёт миллионы дополнительных просмотров, чем порадует Уайта и других владельцев промоушена.

Однако больше беспокоит не ближайший титульный шанс Джонса. В конце концов, Павловичу вряд ли бы сейчас позволили биться за пояс. Да, россиянин идёт на серии из пяти шикарных побед, а Ган после неудачной схватки с Нганну только одолел Тая Туивасу, но Сириль заслужил вторую попытку добыть пояс. Проблема в том, что при любом исходе поединка Джонс — Ган наш соотечественник не приблизится к титулу. В случае поражения Костяного UFC объявит незамедлительный реванш, а в случае победы — сведёт в октагоне Джонса и Стипе Миочича.

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Джонс за долгие годы простоя вряд ли помолодел — и точно не будет драться часто. Если бывший уголовник проведёт хотя бы два титульных боя подряд, на это уйдёт минимум год, а то и полтора. Всё это время Павлович будет вынужден находиться в режиме ожидания, дерясь со второстепенными претендентами на пояс. Скорее всего, следующим соперником Сергея станет Кёртис Блэйдс: в случае победы россиянина сведут ещё с кем-нибудь крепким, но так и не подпустят к титульной схватке.

Для Павловича есть только один вариант побыстрее добраться до титульного боя — победить нового оппонента ещё быстрее и эффектнее, нежели предыдущих. И надеяться, что Джонс проиграет Гану настолько разгромно, что ему не дадут даже шанса на реванш. Однако вероятность подобного развития событий откровенно невысока: даже если Павлович забьёт условного Блэйдса в канвас, UFC всё равно будет цепляться за Джонса. Слишком много долларов может принести этот скандальный и талантливый парень.

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