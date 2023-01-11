UFC потеряла суперзвезду мирового масштаба! Зато у России будет ещё один чемпионский пояс

Старт 2023 года получается для UFC крайне непростым. Скандалы и интриги начали бить буквально со всех сторон. А теперь, видимо, лига потеряла одну из главных суперзвёзд. Авторитетное издание Sportskeeda со ссылкой на свои источники сообщило, что обладатель пояса в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну покинул промоушен и стал свободным агентом. Нельзя сказать, что такая новость стала большой неожиданностью – отношения между бойцом и руководством уже давно были напряжёнными. Но развязка всё равно стала довольно серьёзным ударом. Особенно в свете того, что лига активно работала над организацией боя Хищника с Джоном Джонсом.

Нганну в последнее время стали упрекать в том, что он сознательно избегает соперников. За три года Хищник лишь трижды вышел в октагон, проведя одну успешную защиту. Кроме того, поползли слухи о заоблачных финансовых аппетитах Фрэнсиса. Видимо, организации надоело постоянно торговаться с чемпионом. Дивизион постепенно оживает, появляются новые яркие лица. И держаться руками и ногами за суперзвезду, которая начинает явно переходить грань дозволенного, боссы UFC больше не хотят.

Для самого Нганну такой вариант развития события также не является неожиданностью. Видимо, он уже успел подготовить почву и под дальнейшее продолжение карьеры. На днях боец намекнул на возможный переход в PFL. Камерунец опубликовал серию новогодних семейных фотографий, на которых его мама сидит за праздничным столом в футболке организации. «Начинаем лучший год! Счастливого 2023 года всем вам!» — подписал их Нганну. Видимо, именно там и готовы удовлетворить все запросы Фрэнсиса.

А ещё последние новости заставляют вспомнить о разговорах про потенциальный бой с Тайсоном Фьюри. Тогда о возможном поединке говорил даже сам Цыганский король, поэтому не стоит отвергать такую перспективу. Сложно даже представить себе, какие контракты могут выписать соперникам организаторы этого зрелища.

Новости об уходе Нганну совершенно точно должны быть восприняты с оптимизмом поклонниками смешанных единоборств из России. А всё потому, что дивизион буквально разрывает Сергей Павлович. За 2022-й боец успел провести три поединка. Техническими нокаутами Сергей разбил россиянина Шамиля Абдурахимова и американца Деррика Льюиса, прямым – усыпил Тая Туивасу. А два «Выступления вечера» стали главным признанием того, что Павлович побеждает ещё и красиво. Прямо сейчас россиянин считается будущим тяжёлого веса, ему пророчат скорый титульный поединок.

Казалось, единственной преградой на пути Сергея к чемпионскому поясу может стать именно Нганну. Видимо, теперь путь россиянина к величию свободен. Осталось лишь воспользоваться представившейся возможностью!