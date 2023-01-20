«В феврале и марте на него в плане боев нельзя рассчитывать». Минеев отправился на СВО

Владимир Минеев ушёл в армию. 18 ноября он провёл поединок по правилам кикбоксинга с бразильцем Фернандо Родригесом. От красивейшей победы осталось горькое послевкусие. Все изначально знали, что после этого боя Владимир поставит свою карьеру на паузу. Скептики говорили, что всё останется как есть, но Волжанин верен своему слову.

Владимир редко делает громкие заявления, но в данном случае он объяснил всем свою мотивацию. Весной 2022 года погиб его брат, поэтому и сам Минеев решил идти на службу. Уже к бою, который пока является для него последним, россиянин готовился на южных рубежах России. Небольшая надежда на то, что мы увидим чемпиона в октагоне раньше, чем планировалось, была. На какое-то время боец выпал из медийного поля, о нём не было новостей.

Владимир Минеев Фото: OLEG NIKISHIN/GETTY IMAGES

Завесу тайны приоткрыл президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев. Он рассказал, что Минеев сдержал своё обещание: «Неделю назад он мне звонил из Донецка и сказал, что будет в Москве на следующей неделе и расскажет о деталях службы. Сказал, что в феврале и марте на него в плане боев точно нельзя рассчитывать в связи с военными действиями».

Мы будем скучать по Владимиру. Такого яркого персонажа будет не хватать миру российских смешанных единоборств. Он – уникальный! Открытый, честный, умеющий удивить. А ещё буквально за год Минеев стал суперзвездой. Это было понятно уже после победы над Магомедом Исмаиловым. Поединок же с Родригесом стал шикарным подтверждением. Переполненные трибуны скандировали: «Россия! Минеев!». Владимир получил всенародную любовь и признание.

Мы от всей души желаем Владимиру удачи и здоровья! Верим, что ещё увидим Волжанина и в ринге, и в октагоне.