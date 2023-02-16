Куда пропал Дана Уайт? UFC сотрясают скандалы, но президент прячет голову в песок!

Каким же громким получился бой Ислама Махачева и Александра Волкановски на UFC 284! Да, поединок второго и первого номеров рейтинга Р4Р обязан был подарить нам зрелище высочайшего уровня, но такого количества скандалов не ожидал никто. Махачев забрал победу единогласным решением судей, однако вердикт понравился далеко не всем. Джо Роган, Даниэль Кормье, Чейл Соннен и многие другие звёзды UFC посчитали, что Волкановски как минимум не заслуживал поражения.

После судейского скандала начался другой — связанный с возможным мошенничеством Махачева. Никаких доказательств использования запрещённых капельниц, кроме голословных обвинений Дэна Хукера, не нашлось, но эксперты и болельщики продолжают живо обсуждать «следы от уколов» на руках Ислама. Мало того, промоушен ещё и не поставил россиянина на первое место в рейтинге Р4Р! Волкановски проиграл, зато остался лидером, а Ислам, уже считавший себя лучшим бойцом планеты, остался у разбитого корыта.

И никакой реакции Даны Уайта! Когда Махачев незадолго до UFC 284 неосторожно покритиковал слабую раскрутку турнира, президент промоушена сразу трижды жёстко ответил через прессу. Дана активно мотался на пресс-конференции, давал многочисленные интервью и всячески поднимал интерес к турниру. А вот в Австралию Уайт неожиданно не приехал, хотя ранее не пропускал событий подобного масштаба. Никаких привычных улыбок с поясом и сочных заявлений после турнира — глава UFC сохранял тотальное молчание.

Даже когда Дана вляпался в скандал из-за драки с женой, он сразу записывал пространное заявление для прессы. А тут происходят такие важные для промоушена события, а Уайта попросту нигде нет! В его соцсетях сейчас выкладываются только стандартные проморолики турниров, самого президента UFC вы там не увидите. Хотя Дана своим авторитетом мог бы легко разрешить многие спорные вещи и объяснить, что и почему происходит. Очень странное поведение.



Будем надеяться, что со здоровьем Уайта всё хорошо, ведь раньше он никогда не пропадал так надолго. Впрочем, инсайдеры так тщательно следят за президентом лучшего промоушена планеты, что слухи о возможных проблемах давно уже появились бы. Возможно, влиятельный лысый мужчина просто взял отпуск — он любит пляжи и игровые автоматы. Когда Дана наконец-то прервёт свой обет молчания, к нему будет очень много вопросов. Хочется, чтобы он дал честные и правильные ответы.