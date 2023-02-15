UFC совершила огромную ошибку. Волкановски погубит лучшую лигу мира

Последствия громкого боя между Махачевым и Волкановски нарастают как снежный ком. Сначала UFC приняла резонансное решение оставить россиянина на втором месте в рейтинге Р4Р. Затем началась подниматься пена вокруг синяка на руке Ислама, которому пытаются приписать нарушение антидопингового регламента, уже всплыло слово «дисквалификация». Думаете, этого для UFC достаточно? Как бы не так.

По нашему мнению, решение по рейтингу — огромная ошибка. Нет, дело даже не в том, каким образом он формируется, тут вопрос технический. Дана Уайт до такой степени раздул эго маленького австралийского Наполеона, что его хотелки, которые растут с каждым днём, могут больно ударить по самой UFC.



Изначально шёл разговор, что Александр сразится с Махачевым в попытке стать обладателем двух поясов одновременно, а затем сразу же вернётся к делам в полулёгком весе. Там его с распростёртыми объятиями уже ждёт Яир Родригес, который на минувших выходных в блестящем стиле разбил Джоша Эмметта и завоевал титул временного чемпиона. Но Волкановски неожиданно решил сыграть по своим правилам: «Нет никаких причин драться с Яиром сейчас. Иначе не было никакого смысла вводить временный титул – можно было просто провести претендентский бой и обойтись без лишних поясов».



Поступок Волкановски прямо сейчас выглядит настоящей попыткой кинуть свой дивизион. Родригес был уверен, что в случае победы он получит поединок всей своей жизни. И Яир выполнил свою работу просто идеально. Он вышел в октагон, сделал своё дело и начал спокойно ждать австралийца. А тот проиграл Махачеву и решил устроить очередную «Санта-Барбару».

Объединительные бои – зло для UFC! И организация должна это понимать. Пока Волкановски и Махачев будут выяснять отношения, их дивизионы обречены на простой. Не хочется видеть ситуацию, которая сложилась в наилегчайшем весе. Там Дейвисон Фигейреду и Брэндон Морено провели четыре титульных поединка подряд. Фактически дивизион утратил какой-то интерес, поэтому исторический бой этих соперников стал одним из самых позорных рекордов организации.



Нужно понимать, что дивизионы Махачева и Волкановски такого не заслуживают. Австралийца ждёт достойный претендент – Родригес, который выступает в UFC очень ярко. И последним поединком Яир доказал, что заслужил битву с Алексом. А в дивизионе Ислама ситуация ещё круче. Претендентский бой выиграл Дастин Порье, который задушил Майкла Чендлера и ждёт ещё одного шанса стать великим. Возможен реванш россиянина с Чарльзом Оливейрой. А ведь на подходе Бенеил Дариуш и Рафаэль Физиев. За такой борьбой в рамках отдельно взятого дивизиона очень хочется следить. А Волкановски внезапно решил прибить такое классное развитие событий.

UFC не стоит идти на поводу у первого номера рейтинга P4P. Свой шанс стать обладателем двух поясов одновременно Волкановски уже упустил. А на подходе злые и голодные бойцы, которые готовы отобрать и его титул. Поэтому теперь Алексу и Исламу стоит сосредоточиться на своём весе. Иначе очередная «Санта-Барбара» может загубить сразу два классных дивизиона.