А Ян точно глупый? Двалишвили прыгал головой в лёд, а теперь болтает о политике!

Уже совсем скоро Пётр Ян проведёт свой очередной бой. 12 марта на турнире UFC Fight Night 221 россиянин встретится с грузинским спортсменом Мерабом Двалишвили в главном поединке вечера. Впервые за очень долгое время Пётр не считается фаворитом: Двалишвили идёт на серии из восьми побед и выглядит максимально неудобным соперником для нашего парня. Мераб силён в борьбе и мастерски набирает очки в глазах судей, а вот Ян подобными козырями похвастать не может. Интрига ожидается невероятно закрученной.

Но схватку россиянина и грузина ждут не только из-за спортивного фактора. Пётр и Мераб давно и громко конфликтуют: всё началось ещё во время дилогии Яна с Алджамейном Стерлингом. Двалишвили — лучший друг американца и пытался выразить свою симпатию Стерлингу через оскорбления в адрес его соперника. Пётр, как известно, за словом тоже в карман не лезет, и в итоге бойцы наговорили друг другу много неприятных вещей. Теперь они смогут встретиться в октагоне и решить все вопросы лично. Однако Двалишвили продолжает говорить.

«Для меня это больше, чем просто бой. Я должен драться за своих. Хотим мы этого или нет, но это бой России против Грузии. Буду биться жёстко, должен победить и сделать своих людей счастливыми. Мы с командой должны доказать, что мы лучше. Для меня это отличная возможность. Ян — хороший, но глупый боец. Ему стоит убедиться в том, что он действительно знает правила, ведь он нанёс моего другу Стерлингу запрещённый удар коленом. И в Абу-Даби он вёл себя неуважительно по отношению ко мне», — сказал Двалишвили на подкасте UFC Unfiltered.

Трэш-ток — это прекрасно, но всему есть предел, если ты, конечно, не Конор Макгрегор. Зачем примешивать к спортивной схватке политику, которой сейчас в мире и так слишком много? Ворошить застарелые конфликты между нашими странами, чтобы словить побольше хайпа — откровенно позорный ход Двалишвили. Вдобавок Мераб уже десяток лет живёт в США, однако перед дракой с россиянином решил обязательно вспомнить, что он грузин. Но 12 марта два парня просто буду махать кулаками в октагоне, а Россия и Грузия будут представлены лишь флажочками возле фамилий спортсменов. Тут нет политики.

Вдобавок Двалишвили называет Яна «глупым бойцом», что тоже выглядит странно. Да, в своё время Пётр забыл правила и зря нанёс запрещённый удар Стерлингу. Но россиянин — бывший чемпион UFC, который по большому счёту должен был побеждать Алджо в обоих поединках. Если бы обстоятельства сложились чуть иначе, Двалишвили ещё не скоро выпросил бы себе встречу с Яном. Да и не стоит называть кого–то глупым, если сам умудряешься разбить себе голову во время нырка в прорубь. Все совершают ошибки. Будем надеяться, что Мераб снова ошибётся — а Пётр его за это накажет.