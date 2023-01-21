Ян не умеет выбирать соперников. Пётр — смельчак, но стратегии у него нет

Карьера Петра Яна в 2022 году оказалась в штопоре: поражения от Алджамейна Стерлинга и Шона О'Мэлли лишили нашего соотечественника статуса главной звезды легчайшего веса. Да, можно бесконечно спорить по поводу судейских решений, но факт остаётся фактом — Пётр сначала снова упустил чемпионский шанс, а потом ещё и проиграл 11-му номеру рейтинга. Естественно, что акции бойца серьёзно упали: с Яном хотят драться далеко не все, хотя раньше он был главной целью звёзд своего дивизиона.
Но россиянин не ищет лёгких путей — и 11 марта проведёт поединок с Мерабом Двалишвили. C точки зрения UFC это идеальный бой: второй номер рейтинга против третьего, плюс личная вражда Петра и Мераба. Напомним, Двалишвили является лучшим другом Стерлинга и слишком «горячо» поддерживал американца в противостоянии с Яном. Россиянин отвечал грузину взаимностью: оскорбления с обеих сторон сыпались с завидной регулярностью. Естественно, что конфликт парней лишь поможет раскрутить поединок и собрать максимальное количество просмотров.
Только Пётр снова неудачно выбрал соперника: Двалишвили – худший выбор со всех точек зрения. Похожую ошибку менеджеры Яна совершали, когда согласились на схватку с О'Мэлли. Было сразу понятно, что возможная победа над 11-м номером рейтинга ничего не даст, а вот поражение нанесёт Петру громадный репутационный и психологический урон. В дивизионе хватало менее опасных ребят: в конце концов, россиянин мог просто подождать удобного оппонента несколько месяцев. Но Ян поступил смело — и оказался в проигрыше.
Теперь Петру и вовсе подсунули самого сложного оппонента из возможных. У грузина шикарная борьба, хорошая ударная техника, плюс умение грамотно набирать очки в глазах судей — максимально неприятная комбинация для Яна. Нашему бойцу заметно не хватает защитных навыков в партере, а судьи для Петра и вовсе больная тема. Немудрено, что большинство экспертов и спортсменов считают Двалишвили очевидным фаворитом. Даже Генри Сехудо, который терпеть не может всю команду Стерлинга.
Бесстрашие — это прекрасно, но большинство легенд единоборств грамотно подбирали себе соперников, за счёт чего во многом и добивались успеха. Марлон Вера, Роб Фонт, Доминик Круз — все эти парни подошли бы Яну куда лучше, нежели Двалишвили. Да, Пётр стремится драться где угодно и с кем угодно, однако отсутствие глобальной стратегии пока играет с ним злую шутку. Будем надеяться, что Ян устроит сенсацию и разберёт Мераба. Иначе о титульных шансах придётся забыть. Как минимум на пару-тройку лет.
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