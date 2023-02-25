UFC 285: Легендарное возвращение Джонса и фантастический рекорд Шевченко. LIVE

В ночь с 4 на 5 марта состоится номерной турнир UFC 285, который пройдёт на «T-Mobile Arena» в городе Лас-Вегас (Невада, США). В главном бою вечера Джон Джонс и Сириль Ган будут биться за чемпионский пояс в тяжёлом весе. Американец возвращается после трёхлетнего простоя и дебютирует в новом дивизионе. В соглавном бою чемпионка организации в лёгком весе Валентина Шевченко столкнётся с Алексой Грассо. Представительница Киргизии попытается улучшить свой рекорд по количеству удачных защит.
«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Пуля набивает рекорд на непонятных красотках? Разбираемся вместе!
Прославленная чемпионка идёт на восьмую защиту пояса. Последняя защита далась Шевченко непросто: Тайла Сантос проиграла чемпионке только раздельным решением судей. Но Грассо вряд ли доставит Пуле столько же неприятностей. Разбираемся, как Пуля шла к своему уникальному рекорду.
Джон уверен в своей победе на все 100!
Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе заявил, что спокойно переедет соперника в партере.
«Определённо, у меня большое преимуществе в грэпплинге. Я видел, как Сириль проиграл Нганну. Фрэнсис переводил его и держал. Ган не поднимется, когда его переведу я. Скорость? У меня уже бывали поединки в высоком темпе, я дрался с быстрыми парнями и не думаю, что Сириль быстрее них», — цитирует Джонса RMC Sport.
Где смотреть турнир UFC 285 с боем Шевченко – Грассо
Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».
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На UFC 275 Валентина Шевченко установила уникальный рекорд. Она победила Тайлу Сантос раздельным решением судей. Эта защита титула стала седьмой для Валентины Шевченко, и по этому показателю она установила рекорд среди женщин в UFC. До этого лучшей была американка Ронда Роузи, на счету которой шесть защит. Рекорд уникален, поскольку объективно в ближайшие три-четыре года это достижение не покорится никому.
Когда состоится UFC 285 с главным боем Джонс – Ган
Турнир UFC 285 с главным боем Джон Джонс – Сириль Ган состоится в ночь с 4 на 5 марта на «T-Mobile Arena» в городе Лас-Вегас (Невада, США). Начало бойцовского вечера — в 02:15 по московскому времени. Основной кард стартует в 06:00 мск.
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Джон Джонс возвращается в октагон после трёх лет простоя. «Чемпионат» рассказывает, как лучший боец UFC едва не пустил карьеру под откос.
Полный кард UFC 285
Основной кард
- Джон Джонс – Сириль Ган (главный бой, титульный поединок в тяжёлом весе);
- Валентина Шевченко – Алекса Грассо (со-главный бой, титульный поединок в женском наилегчайшем весе);
- Джефф Нил – Шавкат Рахмонов (полусредний вес);
- Бо Никал – Джейми Пикетт (средний вес);
- Матеуш Гамрот – Джалин Тёрнер (лёгкий вес).
Прелимы
- Коди Гарбрандт – Тревин Джонс (легчайший вес);
- Дерек Брансон – Дрикус дю Плесси (средний вес);
- Вивиани Араужу – Аманда Рибас (женский наилегчайший вес);
- Джулиан Маркес – Марк-Андре Баррьо (средний вес).
Ранние прелимы
- Иэн Гэрри – Сун Кэнань (полусредний вес);
- Мана Мартинес – Кэмерон Саайман (легчайший вес);
- Джессика Пенне – Табата Риччи (женский минимальный вес);
- Да-мон Блэкшир – Фарид Башарат (легчайший вес).
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