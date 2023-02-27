У ларька бывают драки интереснее! Пол и Фьюри получили миллиард за унылый позор

Как же активно раскручивали поединок Джейка Пола и Томми Фьюри! Бой срывался два раза, но парней продолжали стравливать между собой так активно, будто они должны определить абсолютного чемпиона мира. Вся семейка Фьюри, оба брата Пола, знаменитые промоутеры — все только и делали, что обсуждали грядущую схватку Джейка и Томми. И ладно бы всё ограничивалось только разговорами: Полу и Фьюри выкатили невероятный гонорар — примерно миллиард рублей на двоих, о чём могут лишь мечтать условные Ислам Махачев или Сириль Ган.

Но что же показали боксёры? Мы увидели восемь чрезвычайно унылых раундов, за которыми грустно наблюдали полупустые трибуны. Парни вроде бы шли вперёд, однако как-то неуверенно. При любой опасности Джейк и Томми залетали в клинч, откуда боксёров не сразу мог вытащить даже рефери. Когда Пол в восьмом раунде наконец-то отправил соперника в нокдаун, он даже не рискнул развить свой успех. Да, Фьюри мог просто поскользнуться, но блогер уже вчистую проигрывал по очкам — почему бы не рвануть в атаку?

Ещё больше разочаровал технический уровень боксёров, дравшихся чуть ловчее алкоголиков у ларька. Ранее тренеры и эксперты так шумно прославляли навыки Пола, что казалось, будто растёт будущий чемпион. Увы, Джейк выглядит хорошим боксёром только на фоне ребят, которые боксом особо не занимались — и были уже старыми. Оказалось, что чудес не бывает: парень, три года назад начавший тренировки, не готов побеждать профессионального боксёра. Даже такого унылого, как Томми.

Да, Фьюри-младший тоже максимально разочаровал. Его семья абсолютно правильно делает, что выставляет против Томми в основном джорнименов. Брат легендарного Цыганского короля попросту не готов драться на высоком уровне, во всяком случае сейчас. У него красивая фигура, однако навыки откровенно проседают, как и выносливость. Примерно то же самое можно сказать и про Пола, но тот хотя бы не профессиональный боксёр. Парни ловко болтают, а вот в ринге показали просто отвратительный бой. Увы.