Миллиард рублей за бой блогера и брата Фьюри! Махачев точно выбрал не тот вид спорта

26 февраля в Саудовской Аравии состоится огненный боксёрский вечер, который приковывает к себе повышенное внимание. А всё потому, что в главном бою зарубятся Джейк Пол и Томми Фьюри. Соперники как следует разогрели обстановку вокруг своего поединка, отжигали и в социальных сетях, и при личных встречах. Поэтому организаторы решили не скупиться на гонорары для наглого блогера и брата легендарного Цыганского короля – Тайсона Фьюри.

Интернет-портал Sportszion решил приоткрыть завесу тайны над условиями предстоящего боксёрского поединка. По имеющейся информации, Пол имеет гарантированную сумму в $ 3,2 млн, а с учётом 65% доходов от реализации платных трансляций он может возрасти до $ 8,6 млн. Что касается Фьюри, его обязательный контакт принесёт $ 2 млн, а ещё $ 2,5 млн можно получить от PPV. На двоих американец и британец могут срубить больше $ 13 млн!

Такие цифры выглядят поразительно. Особенно на фоне того, что совсем недавно сущие гроши получили за свой поединок два лучших представителя рейтинга P4P в UFC. Согласно полученным данным, Ислам Махачев заработал всего лишь $ 1,1 млн. Ещё меньше отправил в свою копилку лучший боец промоушена Александр Волкановски – $ 1,08 млн.

Конечно, можно сетовать на несправедливость. Но Махачеву и Волкановски совершенно точно стоит поучиться у Пола и Фьюри умению раскачивать свои бои. На протяжении длительного времени они радуют фанатов яркими перепалками в социальных сетях. Боксёры не стесняются переходить на личности и затрагивать крайне неприятные темы. А личные встречи всегда превращаются в настоящее шоу. Например, минувшей осенью в Дубае Джейк чуть не сошёлся врукопашную с отцом Томми – Джоном Фьюри. Глава семейства даже успел ворваться на ринг и сорвать с себя футболку. Пол чудом избежал расправы.

Это далеко не всё, что делают Пол и Фьюри. Они шикарно чувствуют повестку, развлекают публику и не дают ни на день забыть о предстоящем поединке. И такой тактики должны придерживаться Махачев и Волкановски. По слухам, осенью в Абу-Даби пройдёт реванш. И если Ислам и Александр хотят выжать из него максимум в финансовом плане, они обязаны сделать работу над ошибками, присмотреться к боксёрам. Иначе гонорары лучших бойцов UFC снова будут катастрофически уступать доходам блогеров на ринге.