Колхозный бокс на потеху шейхам! Джейк Пол уныло проиграл брату Тайсона Фьюри

26 февраля в Саудовской Аравии состоялся яркий боксёрский вечер. В главном бою зарубились Джейк Пол и Томми Фьюри. Поединок разогревали очень давно. Практически не возникало сомнений, что соперники выйдут в ринг и устроят настоящую битву. Американец является известным блогером, что не помешало набить ему приличный рекорд в боксе – 6-0. Показатели британца ещё более весомые – 8-0, брат легендарного Тайсона Фьюри является профессионалом. И для него бой с дерзким выскочкой стал настоящей проверкой на прочность.

Пол начал проводить боксёрские поединки лишь в 2020 году, но уже успел громко заявить о себе. В списке его жертв оказались блогер Али Эсон Гиб, баскетболист Нейт Робинсон, экс-чемпион Bellator Бен Аскрен, экс-обладатель пояса UFC Тайрон Вудли (дважды) и ещё один прославленный ветеран лучшего промоушена на планете – Андерсон Сильва.

Фьюри также успел попробовать себя не только в боксе. Он даже брал паузу для съёмок в реалити-шоу о свиданиях. И всё-таки основное внимание боец уделяет именно своей спортивной карьере. В 2022 году Томми успел провести один поединок. Его соперником стал Даниэль Бочански. Брат Цыганского короля не смог отправить соперника в нокаут, но вырвал победу по очкам.

С самого первого раунда соперники бросились ожесточённо лупить друг друга. Было заметно, что каждый хочет завершить поединок досрочно. Пол и Фьюри завелись, судье даже пришлось их успокаивать. Томми выглядел предпочтительнее, а Джейк пытался клинчевать и терпеть. Удары брата Цыганского короля начали постоянно достигать цели. И под занавес отрезка Фьюри был близок к тому, чтобы сильно потрясти соперника. Но до гонга не хватило времени.

Вторая трёхминутка прошла в схожей манере. Томми – атаковал, Джейк – искал свои шансы на встречных курсах. Было заметно, что инициатива буквально переходит из рук в руки. В третьем раунде Пол начал действовать активнее, поскольку понимал шаткость своего положения в глазах судей. Однако мощные удары Фьюри раз за разом сотрясали американца.

В четвёртой трёхминутке Томми стал действовать всё более мощно. Он выкидывал по сопернику целые серии, чувствовал себя комфортно. Складывалось ощущение, что ситуация полностью устраивает брата Цыганского короля. Вот только в одном из моментов Фьюри совсем увлёкся и нанёс удар по затылку американца. Это стоило боксёру балла.

В пятом раунде Фьюри вновь принялся методично колотить соперника. Он редко пропускал атаки Джейка, буквально читая американского боксёра. А Пол с каждой минутой выглядел всё более обескураженным. Чувствовалось, что к этому поединку Томми подготовился шикарно. Поэтому и шестой раунд прошёл при полной доминации британца. А у американца оставалось всё меньше времени.

Джейк Пол против Томми Фьюри Фото: Francois Nel/Getty Images)

В седьмой трёхминутке Томми вновь пошёл в атаку и начал молотить Пола. Было заметно, что он намерен закончить поединок именно досрочно, ищет возможность выписать сочный нокаут. Джейк тоже это понимал, поэтому цеплялся зубами буквально за каждый клинч. А в заключительном раунде началось настоящее веселье.

Пол пошёл в рубку и даже уронил соперника на канвас. Правда, скорее всего, Томми сам оступился. Но Фьюри от этого не становилось легче. А в одном из моментов Джейк едва не допустил роковую ошибку. Он бросился вперёд и на встречном движении прилично наполучал. Однако даже это не заставило американца упасть.

Боксёры выдали приличную рубку и провели в ринге все восемь раундов. А затем рефери удивили своим вердиктом. Они отдали победу Томми Фьюри, но раздельным решением. Брат Цыганского короля остаётся непобеждённым, только вот вряд ли полностью довольным таким триумфом над блогером. А Джейк Пол потерял заветный «нолик» в графе «поражения».