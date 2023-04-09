UFC выталкивает Перейру из среднего веса! Его обвиняют в знаменитом «трюке Хабиба»

Знаменитый Алекс Перейра не сумел защитить свой пояс в реванше против Исраэля Адесаньи. Бразилец выглядел максимально заряженным и даже владел инициативой, но попался на шикарную контратаку соперника и оказался в глубоком нокауте. Казалось бы, UFC буквально обязан сделать трилогию, учитывая, что в ММА счёт между бойцами 1-1, а если учитывать кикбоксинг, то и вовсе 3-1 в пользу Перейры. Но Дана Уайт хочет вытолкнуть Алекса из cреднего веса!

«Трилогия Перейры с Адесаньей? Честно говоря, я думаю, что Перейра после этого боя поднимется в полутяжёлый вес. Он монстр, просто огромный для среднего дивизиона. Знаю, что даже за два часа до взвешивания ему всё ещё нужно было сбросить пару фунтов. Я не утверждаю, что он обязательно поднимется в другой вес, но предполагаю это. Не удивлюсь, если так и будет», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Конечно, президент UFC не принуждает Перейру к смене дивизиона напрямую, однако намёк выглядит вполне прозрачным. Бразилец действительно много гоняет: при росте 193 сантиметра Алекс в межсезонье весит больше центнера, но выступает в категории до 84 килограммов! Только разве Перейра чем-то отличается от многих других бойцов UFС, тоже активно гоняющих вес? Вдобавок бразилец показывает на весах нужные цифры, пусть и с трудом.

Такое ощущение, что Уайт просто не хочет снова сводить в октагоне Адесанью и его заклятого соперника. Не заставляли же уйти из лёгкого веса Хабиба, который тоже сгонял полтора десятка килограммов? Тот же Махачев сейчас использует аналогичную тактику: за неделю после боя с Александром Волкановски россиянин набрал десять килограммов. И это мы не говорим про условного Алджамейна Стерлинга, набравшего сразу 19 килограммов после победы над Петром Яном!

Трюки с восстановлением веса за сутки, которые проходят от взвешивания до выхода в октагон, надоели многим любителям ММА. В том же лёгком дивизионе выходят драться парни, которые на самом деле могли бы выступать в среднем или даже полутяжёлом весе. Но пока UFC не придумает способ бороться с этой проблемой, бойцы так и будут хитрить, ведь проигрывать не хочет никто. Так почему крайним оказался именно Перейра? Это несправедливо.