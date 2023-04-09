Король вернулся! Адесанья с четвёртой попытки нокаутировал Перейру

В главном бою UFC 287 встречались парни с невероятно закрученной историей противостояния. Исраэль Адесанья дважды проиграл Алексу Перейре в кикбоксинге, после чего перебрался в смешанные единоборства — и стал чемпионом UFC! Адесанья надолго захватил пояс в среднем весе: его доминирование начало даже понемногу надоедать, но тут контракт с промоушеном подписал его главный соперник из кикбоксинга. Перейра быстро добрался до титульного боя и снова встретился с Исраэлем.

Действующий чемпион, идущий на серии из 12 побед, поначалу контролировал ход поединка. В первом раунде Адесанья даже был близок к досрочной победе над бразильцем, но постепенно начал просаживаться — как физически, так и психологически. И в пятом раунде Перейра всё-таки перемолол хорошо знакомого оппонента, победив техническим нокаутом! Сегодня Исраэль мог вернуть свой пояс, но для этого нужно было одолеть самого сложного соперника в своей карьере. Интрига боя была невероятной.

Ставки были высоки и на старте поединка бойцы никуда не торопились: в стартовые минуты точные удары выглядели настоящей редкостью. Парни аккуратно примеривались друг к другу, сохраняя значительную дистанцию — первый раунд получился напряжённым, но скучным. Зато сразу после перерыва Перейра выдал мощный отрезок, нанеся претенденту несколько чувствительных ударов. Впрочем, Исраэля это устраивало, ведь он применить свой любимый контратакующий стиль.

Перейра продолжал агрессивно лезть вперёд, и в концовке второго раунда снова зажал Адесанью у сетки: бразилец выкидывал тяжеленные удары, часть из которых всё-таки долетала до претендента. Казалось, что претендент в беде, но тут Иззи выкинул чудовищный по силе правый боковой. Чемпиона встряхнуло и тут Адесанья провёл шикарную серию в голову — Перейра улетел в глубокий нокаут! Фантастика!

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в группе VK UFC Russia.

Стоит отдать должное Исраэлю: он с четвёртой попытки всё-таки одолел своего заклятого соперника. Его упорству и целеустремлённости можно только позавидовать. Неудивительно, что Адесанья так радовался победе: увидев, что бразилец не двигается на канвасе, новозеландец стал изображать стрельбу из лука по поверженному оппоненту. Впрочем, Исраэлю можно простить такое ребячество — не каждый день добываешь такие победы. Чемпион вернулся!