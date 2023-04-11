Александра Емельяненко и Джеффа Монсона ждёт ещё один бой – трилогия будет закрыта

Возвращение Александра Емельяненко стремительно приближается. Совсем недавно он выдал интервью, в котором ответил на вопросы фанатов и анонсировал предстоящий бой. Правда, никакой конкретики по формату и возможному сопернику не было. Одни предполагали, что Феникс подерётся с Сергеем Харитоновым, другие ждали поединок с Бобом Саппом. Но, видимо, сейчас у Александра совсем другие планы.

Менеджер Емельяненко Никита Бурчак пришёл в гости к YouTube-каналу «Ушатайка» и рассказал подробности готовящегося поединка: «Кто будет соперником Александра? Соперник… Пока мы ориентируемся на Джеффа Монсона. Возможно, по правилам ММА. На эту же дату мы планируем дебют Ивана Емельяненко, также в ММА. Это будет 26 мая на турнире РЕН ТВ».

Соперника выбрали очень символичного. Хотя бы потому, что этим старым товарищам нужно наконец-то закрыть свою трилогию. Кроме того, взаимоотношения Монсона и семьи Емельяненко тянутся очень давно. Началось всё с боя Джеффа с Фёдором в ноябре 2011 года. Тогда Последний Император победил единогласным судейским решением.

Немного поквитаться с обидчиком Монсон смог в 2012-м. Тогда Джефф победил Александра, причём сделал это красиво – удушаюшим приёмом «север-юг» во втором раунде. Емельяненко потребовал реванш прямо не выходя из клетки. Но следующей битвы соперникам пришлось ждать долгих 10 лет. В 2022 году бойцы зарубились под эгидой организации Hardcore FC. И бой на голых кулаках остался за Александром. Теперь настало время закрыть эту трилогию.

Правда, далеко не все в восторге от такого выбора менеджмента Александра. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» к потенциальному бою отнёсся скептически топовый российский промоутер Камил Гаджиев: «Монсон как раз к категории бьющих не относится. На первый взгляд, оптимальный вариант. Но бой этот будет выглядеть очень плохо. В принципе, очень плохо».

Бой на голых кулаках, который состоялся год назад, многие уже считали лишним в этом противостоянии. После яркого первого раунда соперники просто встали и практически не перемещались по канвасу, обмениваясь вялыми ударами. Сложно рассчитывать, что 52-летний Монсон и Емельяненко выдадут яркое зрелище теперь. Но в качестве выставочного поединка этот бой может вполне зайти публике. А ещё это прекрасная возможность окончательно завершить карьеру каждому из бойцов. Это было бы очень символично.