Гаджиев: есть два Саши Емельяненко. Один — дерётся, второй — пьёт, с ним трудно работать

Совсем недавно велись переговоры о возможной продаже AMC Fight Nights Global. А сейчас глава промоушена Камил Гаджиев оптимистично смотрит в будущее и анонсирует предстоящий турнир, который планируется провести в Казахстане. Кроме того, он продолжает активно развивать свою футбольную команду, которая покоряет просторы Медиалиги. Мы поговорили с Гаджиевым об организации предстоящего ивента, Владимире Минееве, будущем Петра Яна и Сергея Павловича, а также состоянии Александра Емельяненко.

– Скажите, как проходит подготовка к предстоящему турниру в Казахстане, удалось ли провести какую-то работу во время визита с футбольной командой?

– Собственно, в Казахстан мы ездили именно ради футбольной команды. Попали туда в неудачное время с точки зрения погоды, всё время нашего пребывания там было «-20». Потом немного распогодилось, лишь к концу нашей поездки. Поэтому мы практически всё время проводили в отеле. Но зато был хороший спортивный результат. Мы вышли из группы с первого места, выиграли в полуфинале и в финале по пенальти проиграли 2DROTS. В целом очень крепкий турнир оказался. А сейчас мы летим в Алма-Ату. Уже и погода другая, и другие настроения. Но опять же главное – результат.

– А сейчас будет ли параллельно вестись работа над турниром?

– Да, будет обязательно. Есть мысль в июне провести турнир в Казахстане.

– Как дела у Владимира Минеева, ведутся ли какие-то разговоры о потенциальном поединке?

– Он домой уже приезжал, в увольнение или отпуск, как это называется. На три дня. И уже обратно поехал. Более длительного пребывания дома у него пока не ожидается. И пока речи о его выступлении на самом деле не идёт. Я вообще эту тему для себя пока закрыл. А когда он вернётся, я к этой теме вернусь. Нужно будет это дело отличным поединком отметить.

Владимир Минеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– А получилось ли увидеться с Владимиром лично или по видеосвязи?

– Ни лично, ни по видеосвязи. По телефону общались. Думаю, с точки зрения спорта он находится в далёкой от кондиции форме. А так, в любом случае военная служба предполагает определённое количество физической нагрузки. Она предполагает режим, диету. Люди там обычно находятся в неплохой форме. Но одно дело – общая физическая форма, а другое – кондиции для выступлений. Думаю, что после возвращения ещё месяца два придётся в себя приходить.

– Не так много времени прошло с того момента, как Пётр Ян проиграл Мерабу Двалишвили. Как ему действовать дальше?

– Я думаю, его позиции в UFC достаточно крепки, поскольку проигрывал он только топам, как это принято говорить. Яна точно рано списывать со счетов. Насчёт возвращения в чемпионскую гонку. Сейчас, чтобы подраться за титул, нужно выиграть минимум два раза. Два раза подряд, причём должны быть топовые поединки. Возможно ли это? Возможно. Другой вопрос, сколько времени на это уйдёт.

Сейчас, наверное, не нужно говорить о титульном поединке. Скорее, о том, чтобы сами бои с его участием были достаточно громкими. А громкие – это имена. Я вот про Коди Гарбрандта слышал. Это было бы интересно. Мне кажется, сейчас к этому начали двигаться в UFC. Дождёмся. Но я бы Яна не списывал.

– Стоит ли сейчас просить реванш у Мераба Двалишвили? Или стоит сосредоточиться на других представителях дивизиона?

– Я бы на его месте шёл за Гарбрандтом. Это два боксёра, на самом деле. Было бы интересно. А у Мераба нет смысла требовать сейчас реванша. Слишком уж односторонним был бой. Сейчас должно произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы Петя выиграл у Мераба. А вот дальше всё возможно, на самом деле.

– В апреле будет драться Сергей Павлович. Через какое время, в случае победы над Кёртисом Блэйдсом, ему дадут поединок с Джоном Джонсом.

– Мне кажется, что нужно это требовать, не выходя из клетки. Бой Джонса с Миочичем изначально планировался на лето. Поэтому если он всё-таки произойдёт, хотя я слышал, что там есть определённые проблемы, то нужно вызвать Джонса. А потом уже ждать развязки поединка с Миочичем. Ничего не мешает ему так поступить.

Сергей Павлович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– В свете последних событий. Вчера так и не состоялся прямой эфир Александра Емельяненко. Как вы считаете, что вообще происходит?

– Сложно сказать. Я не знаю, почему вчера этого не произошло. В целом, когда Саша не выходит на связь, это означает, что он пьёт. Это не значит, что вчера произошло то же самое. Может быть, это была какая-то техническая накладка. Но есть два Александра Емельяненко. Один – который пьёт и с ним невозможно вообще работать. А второй – который не пьёт и дерётся, собирает аудиторию, любим зрителями, вот и всё. По поводу вчера тяжело что-то сказать. У меня всегда такое мнение. Я категоричен бываю. Не всем это нравится. Ну а что, что такого? Слово «пьёт», это же на самом деле не обвинение в подлости или трусости. Ну, пьёт человек, да. Не раз собирался, поэтому надеюсь, что ещё раз соберётся и выступит.

– Как вы считаете, какой поединок сейчас нужен Александру?

– Это должен быть человек без нокаутирующего удара. Складывается ощущение, что именно с этим у Сани сейчас и проблемы. Поэтому ему нужен человек, который не бьётся. Вот Свят Коваленко не нокаутировал же Сашу. Выиграл, но не нокаутировал. Именно такой соперник нужен, без нокаутирующей мощи. Ну какой Дацик? Даже если они пять раз с Сашей подерутся, пять раз его Дацик нокаутирует в первом раунде. Просто потому, что сейчас держалка не та. Сейчас должен быть у него очень долгий тренировочный цикл, восстановление. Но мы же понимаем, что сейчас ему не хочется этим заниматься.

– Как вы оцениваете перспективу проведения боя Александра Емельяненко с Джеффом Монсоном?

– Вот Монсон как раз к категории бьющих не относится. На первый взгляд, оптимальный вариант. Но бой этот будет выглядеть очень плохо. В принципе, очень плохо.