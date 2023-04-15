Судья, он не встанет. Маваши Магомеда буквально оглушил американца. Видео

В Лас-Вегасе (США) завершился турнир по смешанным единоборствам PFL 3. В полусреднем весе яркую победу одержал россиянин Магомед Магомедкеримов. За 63 секунды он финишировал американца Бена Игли, что позволило ему возглавить турнирную таблицу своего дивизиона.

В PFL стартовал новый сезон, на протяжении которого бойцы проводят между собой поединки и получают за это баллы (три за победу, один за ничью, 0 за поражение, плюс дополнительные баллы за досрочные победы: три в первом раунде, два во втором и один в третьем). По итогам сезона формируется турнирная таблица, четыре лучших бойца в каждой весовой категории выходят в плей-офф и дерутся между собой на вылет, а победитель получает $ 1 млн.

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Магомед Магомедкеримов – один из самых опытных бойцов PFL. Он выступает в организации с 2018 года, провёл 13 поединков, в которых одержал 12 побед. В октябре 2021 года россиянин проиграл Рэю Куперу в финале сезона 2021 года. После этого Магомедкеримов вернулся на победную серию, досрочно победил Дилано Тейлора и решением забрал победу над крепким Глейсоном Тибау.

Для Бена Игли это был дебютный поединок в PFL, и сразу же против одного из сильнейших бойцов дивизиона. К бою с Магомедом он подошёл с рекордом 12-3, причём из 12 побед 10 он одержал сабмишенами и ещё две техническим нокаутом, а все три поражения потерпел решением судей.

Магомедкеримов стал первым бойцом, кто отправил Игли в нокаут. Россиянин мощно начал бой, постоянно оказывал давление и заставлял соперника отступать. В одном из эпизодов Магомед выбросил мощный хай-кик, к которому американец оказался не готов. Игли рухнул на пол, и россиянину даже не пришлось проводить добивание: рефери остановил поединок и зафиксировал победу Магомедкеримова нокаутом. На это у Магомеда ушло всего 63 секунды.

Эта победа позволила россиянину возглавить турнирную таблицу полусреднего веса: в активе Магомеда шесть очков (три за победу и три за нокаут в первом раунде). Такое же количество очков имеют Магомед Умалатов и бразилец Карлос Лил.