Джонс сорвёт куш и сбежит от русского десантника. Павлович не отлупит лучшего бойца мира

Совсем недавно Джон Джонс эффектно и быстро победил Сириля Гана, став новым чемпионом мира в тяжёлом весе. Легендарный американец пропустил три года, сменил весовую категорию, что никак не помешало добыть ему пояс. Джонс сделал очередной шаг к званию лучшего бойца в истории смешанных единоборств и сразу бросил вызов прославленному Стипе Миочичу. Поединок уже запланировали на лето, но тут Джонс вдруг пропал.

Величайший на несколько недель попросту исчез с радаров, о чём рассказал даже президент UFC Дана Уайт. Сразу начались разговоры, что бой с Миочичем будет как минимум перенесён на осень. Стипе такой расклад от Джонса очень не понравился: «Это действительно странно, потому что в прошлом месяце именно ты, Джон, говорил, что я являюсь тем, кто бегает от боя. Если вдруг кому-то буду нужен, меня можно найти в тренажёрном зале».

Джонс не любит, когда его подначивают, поэтому сразу вернулся в соцсети и ответил Миочичу: «Я на пару недель залёг на дно, а ты стал себя убеждать, что я боюсь. Можешь говорить себе всё что угодно, старина. Как здорово было бы провести свой пенсионный бой, доминируя над величайшим тяжеловесом всех времён, в моём родном «Мэдисон Сквер Гарден».

И это очень интересное заявление. Видимо, Джонс действительно готов завершить карьеру после поединка с Миочичем, на что уже намекал ранее. Да, сразу после своего резонансного заявления действующий чемпион начал заигрывать с болельщиками в соцсетях, уверяя, что может и не завершать карьеру. Но пока больше похоже на то, что поединок с Миочичем станет заключительным в великой карьере Джонса.

Джон Джонс Фото: Getty Images

Почему скандальный американец три с лишним года назад приостановил карьеру? У него банально закончилась мотивация. Он перебил всех в полутяжёлом весе, побеждая даже в тех случаях, когда практически не тренировался. Вернуть Джонса в октагон смогла только мечта о титуле в тяжёлом весе. Боец терпеливо набирал нужную массу, возвращал подзабытые навыки — всё ради нового пояса. Вот только Джон победил Гана слишком легко.

Теперь Джонса может мотивировать только бой с легендой вроде Миочича. Но если удастся победить Стипе, драться ради наследия больше будет не с кем. Фрэнсис Нганну покинул промоушен, а Сергей Павлович, конечно, талантливый и сильный парень, однако его имя вряд ли станет мотивацией для Джонса. Как и имена других бойцов из топ-5 тяжёлого веса UFC. Увы, мы вряд ли увидим, как русский десантник наносит тяжеленные удары по голове Джона.

Скорее всего, Джонс попросту сорвёт куш за победу над Миочичем и навсегда уйдёт из спорта. Если это действительно произойдёт, короткое возвращение Джона можно будет назвать гениальным бизнес-проектом: вернулся на полгода, избил элитного середняка Гана и престарелого Миочича, заработал миллионы долларов и красиво ушёл в закат. И при этом в очередной раз укрепил своё бесконечное наследие. Ведь Джонс действительно великий спортсмен.