«После стольких лет?» — «Всегда!» Джон Джонс — первый номер рейтинга P4P

Вот и всё! UFC окончательно ответил на вопрос о том, кто является самым значимым и легендарным бойцом организации за всё время. Вышел обновлённый рейтинг P4P, в котором Джон Джонс красуется на первой позиции. Один поединок за три года позволил ему обойти и Александра Волкановски, и Ислама Махачева, и других достойных претендентов.

Любопытно, что перед самим боем с Сирилем Ганом у Джонса не раз спрашивали о перспективах вернуть себе лидерство в рейтинге P4P. Но Костяной оценивал шансы этого довольно скромно: «Я не считаю, что должен резко взлететь в рейтинге и занять первую строчку после одной победы. Я долгое время не выступал, а эти парни работали, выступали, бились. Я бьюсь за нечто большее, бьюсь за статус лучшего бойца всех времён».

Но люди, составляющие рейтинг, решили иначе! Они сразу же вернули Джонса на первое место, что выглядит настоящим издевательством над россиянином и австралийцем. До битвы с Ганом Костяной выходил в октагон аж в феврале 2020 года. С тех пор Волкановски успел провести пять (!) титульных поединков, четыре из которых завершил победой. Махачев дрался ещё чаще. Он успел оформить семь побед, завоевать пояс чемпиона UFC в лёгком весе и защитить его. Ислам даже побил лидера рейтинга P4P, но так и не стал номером один.

Щелчком по носу для Махачева и Волкановски стала и сумма гонорара, который Джонс получил после трёхлетнего простоя. Появилась информация, что за один поединок Костяной заработал $ 7 млн! А теперь напомним, что за «бой века», как позиционировалась битва Ислама и Александра, бойцы заработали в два раза меньше – причём вместе.

UFC показал, что любовь организации к Джонсу безгранична. Невольно вспоминается самая легендарная реплика из серии фильмов про юного волшебника Гарри Поттера: «После стольких лет?» — «Всегда!»

Решение UFC сильно ударило по шансам на реванш между Махачевым и Волкановски. После грязной истории с обвинениями единственной мотивацией Ислама оставалось желание стать первым номером в рейтинге P4P. Но теперь для этого не хватит даже второй победы над австралийцем, поэтому россиянину стоит сосредоточиться на своём дивизионе. Да и Александру дали понять, что таких гонораров, которые они выписывают Джонсу, Волк не получит от UFC даже за этот реванш.