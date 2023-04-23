Остался только один. Дэвис нокаутировал Гарсию страшным ударом в корпус

Мало кто верит, что Джервонта Дэвис и Райан Гарсия когда-нибудь встретятся в ринге. Слишком многим парни должны были рискнуть, ведь громкие имена Дэвиса и Гарсии держались во многом на статусе непобеждённых боксёров. На счету Джервонты было 28 профессиональных побед, у его соперника — 23 выигранных поединка. Но после мучительных переговоров и переносов дат, боксёры по прозвищу Танк и Вспышка наконец-то вышли драться между собой.

Правда, условия боя оказались несколько необычными. Учитывая, что обычно парни выступают в разных дивизионах, было принято решение биться в промежуточном весе — 61,7 килограмма. Мало того, Дэвис ещё и поставил обязательное условие: чтобы превосходящий его в габаритах Гарсия не набрал огромную массу после взвешивания, в день боя спортсмены должны были весить не более 67,9 килограмма. Райан на такое условие пошёл и его успешно выполнил. Впрочем, на его преимущество в росте и размахе рук это никак повлиять не могло.

Как Дэвис, так и Гарсия перед поединком уверяли, что одержат уверенную победу. И это не было банальной бравадой: боксёры даже заключили пари, в результате которого победитель забирал не только свой гонорар, но и гонорар проигравшего. Такое решение раскритиковал даже знаменитый Конор Макгрегор. Правда, Джервонте в ближайшее время деньги могут не понадобится: в мае Танка ждёт суд из-за ДТП с несколькими пострадавшими. Если Дэвиса признают виновным, могут отправить в тюрьму на несколько лет.

Впрочем, сегодня в ринге не было ничего, кроме бокса. Поединок начался c одиночных атак Гарсии, а его соперник спокойно отходил к канатам. Чуть позже включился уже Дэвис, но первый раунд всё равно получился откровенно разведывательным. Второй раунд был намного ярче: Райан начал взрываться быстрыми сериями, боксёры нередко оказывались в клинче. И Дэвис внезапно подловил соперника, свалив его коротким ударом с левой! Гарсия быстро поднялся, однако после нокдауна его атакующий пыл немного поутих.

Райан всё равно старался контролировать центр ринга и удерживать инициативу. Танк же с удовольствием работал на контратаках, переходя в активную атаку только к третьей минуте. Его апперкоты были настолько мощными, что Гарсии приходилось заметно осторожничать. К четвёртому раунду темп поединка заметно снизился, боксёры перешли на одиночные удары с примерно одинаковой эффективностью. Дэвис целил в корпус, его оппонент же старался бить в голову.

В шестом раунде зрители наконец-то увидели неплохие размены. Если не считать нокдауна, поединок казался достаточно равным. На старте седьмого раунда Гарсия наконец поймал Джервонту в углу, выбросив несколько размашистых ударов. Казалось, что у Дэвиса проблемы, но тот быстро выбрался из опасной ситуации. И тут уже Танк разрядился незаметным, но страшным ударом по туловищу. Райан отбежал, неожиданно присел на одно колено — и не смог подняться! Дэвис побеждает техническим нокаутом! А вот у Гарсии первое поражение в профессиональной карьере.