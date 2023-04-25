«Встретиться с Путиным». Ещё один стареющий американец хочет паспорт России

Осталось всего два дня до поединка Дмитрия Кудряшова и Сэма Шумейкера на турнире промоушена Pravda Boxing. Российский боксёр по прозвищу Русская кувалда попробует остановить не такого опытного и мастеровитого Сельского молота. Да, американца нельзя назвать новичком в боксе, но по уровню достижений они с Дмитрием на разных планетах. Всё-таки Шумейкер большую часть карьеры бился на голых кулаках, а в боксе нужна другая техника.

Тем не менее поединок должен получиться интересным, ведь оба парня любят и умеют сильно бить. Кстати, давать огня на пресс-конференциях они умеют. Например, Шумейкер пришёл на дуэль взглядов с резиновым молотком, которым аккуратно тюкнул по челюсти Кудряшова. А ещё Сельский молот заявил о желании получить гражданство России: «Я был бы очень рад получить двойное гражданство и стать гражданином США и России. А встретиться лично с Путиным было бы потрясающе», — приводит его слова MMA.Metaratings.ru.

Надежда стареющих американских спортсменов получить российский паспорт уже стала привычным трендом. Первопроходцем стал знаменитый боец ММА Джефф Монсон: когда Снеговику стукнуло 40 лет, он внезапно решил стать гражданином России. И оперативно реализовал мечту — теперь Монсон трудится муниципальным депутатом, открывает спортивные школы и остаётся действующим спортсменом. Жаль только, что русский язык он так и не выучил.

Следующий в очереди — боксёр Кевин Джонсон, который недавно разобрал Дацика буквально одной левой. Некогда топовый спортсмен, когда-то дравшийся с Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри, попросил российское гражданство прямо в ринге «Боксёрского клуба РЕН-ТВ». 43-летний Джонсон заявил, что его мечта — сыграть в шахматы с Владимиром Путиным и получение российского паспорта. Правда, на тренировке Кевин проиграл в шахматы даже Дацику.

И вот теперь о желании получить российское гражданство говорит уже 38-летний Шумейкер. Только вот его спортивные достижения выглядят уже далеко не такими солидными, как у Монсона или Джонсона. Но дело даже не в этом. Зачем все эти списанные в тираж бойцы стремятся получить паспорт с двуглавым орлом? И главное — нужны ли они России? Если ветераны надеются только на налоговые преференции или подарок в виде квартиры, пожалуй, лучше им отказать.