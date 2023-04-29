Русская Ронда победила, но потрепала нервы. Дебют Алексеевой в Bellator был непростым

В ночь с 29 на 30 апреля состоится турнир UFC Fight Night 223. Он совершенно точно приковывает интерес российской публики, поскольку в предварительном карде дебютирует Ирина Алексеева. Её соперницей станет представительница Швейцарии Штефани Эггер. Стоит отметить, что Русская Ронда уже успела попробовать свои силы в Bellator. Любопытно, что в дебютном бою тогда ей тоже противостояла девушка с созвучным именем – Стефани – француженка Пейдж.

Алексеева подходила к важнейшему поединку с рекордом 3-1. Сначала Ирина последовательно разбила Гульнару Гараеву, Шахзоду Рахимову и Злату Шефтор. А затем последовало обиднейшее поражении от Лилии Казак на турнире ProFC 66. Это не помешало боссам Bellator заприметить нашу соотечественницу и предложить ей контракт. Дебют в промоушене был назначен на 23 октября 2021 года.

Пейдж также являлась дебютанткой Bellator, но шла на более солидном рекорде – 5-2. И тоже была после поражения. На турнире HMMA 1 Hexagone MMA Стефани встречалась с Флор Хани и уступила лишь раздельным судейским решением. Поэтому представительница Франции намеревалась исправить положение дел в битве с россиянкой.

Трёхраундовый поединок на Bellator 269 в Москве получился огненным. С самого начала девушки обменивались мощными комбинациями ударов, отсиживаться в защите не намеревались. Акцентированнее выглядела именно Алексеева, которая раз за разом доносила свои атаки до соперницы. А под занавес первого раунда она даже была близка к тому, чтобы финишировать оппонентку, но ей не хватило времени.

Во втором раунде доминация нашей соотечественницы стала ещё более тотальной. Алексеева проводила удачные тейкдауны, разбивала соперницу в стойке. Но француженка терпела, не собиралась сдаваться на милость Русской Ронде. В третьей пятиминутке Ирина продолжила владеть инициативой. А Стефани в определённый момент пришлось попросту улепётывать по всей клетке. Пейдж пропускала мощнейшие удары, но стояла.

Права на видео принадлежат Okko. Просмотреть обзор поединка можно на YouTube-канале Okko MMA.

Дело дошло до судейского решения. Но ни у кого не возникало ни малейших сомнений, что россиянка станет победительницей. Рефери приняли её сторону единогласным решением. Спустя полтора года Русская Ронда вновь возвращается в октагон, но уже для дебюта в лучшем промоушене планеты – UFC. Остаётся надеяться, что россиянка одержит победу над Штефани, причём сделает это более убедительно.