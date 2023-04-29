Огненный дебют Алексеевой в UFC. Весам россиянка уже проиграла. LIVE

В ночь с 29 на 30 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене «UFC APEX» состоится турнир UFC Fight Night 223. В главном событии вечера сойдутся Сонг Ядонг и Рики Симон. Изначально участником первого по значимости боя должен был стать Арман Царукян. Но его соперник Ренато Мойкано снялся с поединка. В предварительном карде значится бой россиянки Ирины Алексеевой. Она дебютирует в UFC против представительницы Швейцарии Штефани Эггер.
«Чемпионат» ведёт подробную онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
«Еду спросить с судей UFC». Большое интервью Алексеевой!
Интервью с Ириной Алексеевой — о лучшем промоушене планеты, любви к Конору Макгрегору и самой заветной мечте. К прочтению — обязательно!
Где смотреть турнир UFC Fight Night 223 с боем Алексеева – Эггер
- Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass.
- Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».
Алексеева провела яркую фотосессию
Алексеева провела свою первую фотосессию в промоушене UFC, контракт с которым она недавно подписала.
Видео доступно в сообществе VK UFC.
Когда состоится UFC Fight Night 223 с боем Алексеева – Эггер
- Турнир UFC Fight Night 223 с боем Ирина Алексеева – Стефани Эггер состоится в ночь с 29 на 30 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене «UFC APEX».
- Начало бойцовского вечера — в 23:30 (29 апреля) по московскому времени.
- Основной кард стартует в 02:00 мск.
Ирина Алексеева провалила взвешивание перед дебютом
Ирина Алексеева провалила взвешивание перед своим дебютом в американском промоушене UFC. Девушки прошли официальную процедуру взвешивания. Алексеева показала вес 63,5 килограмма, превысив лимит на 1,81 килограмма. Вес Штефани Эггер — 61,23 килограмма.
Полный кард турнира UFC Fight Night 223
Основной кард
- Легчайший вес: Сонг Ядонг – Рики Симон;
- Средний вес: Кайо Борральо – Михал Олексийчук;
- Средний вес: Родольфо Виейра – Коди Брандейдж;
- Полулегкий вес: Джулиан Эроса – Фернандо Падилла;
- Тяжелый вес: Вальдо Кортес-Акоста – Маркос Рожерио де Лима.
Предварительный кард
- Полусредний вес: Джош Куинлан – Трей Уотерс;
- Тяжелый вес: Мартин Будай – Джейк Коллье;
- Наилегчайший вес: Чарльз Джонсон – Коди Дерден;
- Легчайший женский вес: Стефани Эггер – Ирина Алексеева;
- Легчайший вес: Брайан Келлехер – Джорни Ньюсон;
- Легчайший женский вес: Хейли Коуэн – Джейми-Лин Хорт.
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