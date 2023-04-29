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UFC Fight Night 223: Ядонг — Симон, Алексеева — Эггер, где и во сколько смотреть онлайн-трансляцию, лайв

Огненный дебют Алексеевой в UFC. Весам россиянка уже проиграла. LIVE
Игорь Брагин Роман Дёмин
,
Алексеева — Эггер
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Начать с провала накануне боя — дурной знак.

В ночь с 29 на 30 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене «UFC APEX» состоится турнир UFC Fight Night 223. В главном событии вечера сойдутся Сонг Ядонг и Рики Симон. Изначально участником первого по значимости боя должен был стать Арман Царукян. Но его соперник Ренато Мойкано снялся с поединка. В предварительном карде значится бой россиянки Ирины Алексеевой. Она дебютирует в UFC против представительницы Швейцарии Штефани Эггер.

«Чемпионат» ведёт подробную онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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Где смотреть турнир UFC Fight Night 223 с боем Алексеева – Эггер Когда состоится UFC Fight Night 223 с боем Алексеева – Эггер Полный кард турнира UFC Fight Night 223
Live Сергей Сорокин

«Еду спросить с судей UFC». Большое интервью Алексеевой!

Интервью с Ириной Алексеевой — о лучшем промоушене планеты, любви к Конору Макгрегору и самой заветной мечте. К прочтению — обязательно!

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10:05 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC Fight Night 223 с боем Алексеева – Эггер

  • Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass.
  • Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».
10:04 Сергей Сорокин

Алексеева провела яркую фотосессию

Алексеева провела свою первую фотосессию в промоушене UFC, контракт с которым она недавно подписала.

Видео доступно в сообществе VK UFC.

10:03 Сергей Сорокин

Когда состоится UFC Fight Night 223 с боем Алексеева – Эггер

  • Турнир UFC Fight Night 223 с боем Ирина Алексеева – Стефани Эггер состоится в ночь с 29 на 30 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене «UFC APEX».
  • Начало бойцовского вечера — в 23:30 (29 апреля) по московскому времени.
  • Основной кард стартует в 02:00 мск.
10:02 Сергей Сорокин

Ирина Алексеева провалила взвешивание перед дебютом

Ирина Алексеева провалила взвешивание перед своим дебютом в американском промоушене UFC. Девушки прошли официальную процедуру взвешивания. Алексеева показала вес 63,5 килограмма, превысив лимит на 1,81 килограмма. Вес Штефани Эггер — 61,23 килограмма.

10:02 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC Fight Night 223

Основной кард

  • Легчайший вес: Сонг Ядонг – Рики Симон;
  • Средний вес: Кайо Борральо – Михал Олексийчук;
  • Средний вес: Родольфо Виейра – Коди Брандейдж;
  • Полулегкий вес: Джулиан Эроса – Фернандо Падилла;
  • Тяжелый вес: Вальдо Кортес-Акоста – Маркос Рожерио де Лима.

Предварительный кард

  • Полусредний вес: Джош Куинлан – Трей Уотерс;
  • Тяжелый вес: Мартин Будай – Джейк Коллье;
  • Наилегчайший вес: Чарльз Джонсон – Коди Дерден;
  • Легчайший женский вес: Стефани Эггер – Ирина Алексеева;
  • Легчайший вес: Брайан Келлехер – Джорни Ньюсон;
  • Легчайший женский вес: Хейли Коуэн – Джейми-Лин Хорт.
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