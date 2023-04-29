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Огненный дебют Алексеевой в UFC. Весам россиянка уже проиграла. LIVE

В ночь с 29 на 30 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене «UFC APEX» состоится турнир UFC Fight Night 223. В главном событии вечера сойдутся Сонг Ядонг и Рики Симон. Изначально участником первого по значимости боя должен был стать Арман Царукян. Но его соперник Ренато Мойкано снялся с поединка. В предварительном карде значится бой россиянки Ирины Алексеевой. Она дебютирует в UFC против представительницы Швейцарии Штефани Эггер.

«Чемпионат» ведёт подробную онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.