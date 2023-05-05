Борз совсем сошёл с ума? Позвал великана Нганну побороться

Какие только чудеса порой не происходят в мире смешанных единоборств. Самые неожиданные бои организуются промоутерами, чтобы развлечь публику. Но, видимо, Хамзат Чимаев решил пойти дальше. Он на протяжении длительного времени настаивал на чемпионском поединке в UFC, а будет вынужден подраться с Пауло Костой. По предварительной информации, бой состоится в октябре в Абу-Даби. А сложившуюся паузу Борз решил заполнить очень нестандартным способом.

Чимаев бросил вызов новому сопернику. Причём не кому-нибудь, а самому Фрэнсису Нганну. Бывший чемпион UFC с января находится без работы, а топовые промоушены пока не горят желанием идти на условия африканца и подписывать с ним контракт. Не получается организовать и поединок по правилам бокса. Но Хамзат предложил Зверю очень любопытное решение проблемы: «Давай устроим матч по грэпплингу, Фрэнсис Нганну».

Конечно, пока предложение Чимаева выглядит чем-то из разряда фантастики. Но на подобный поединок было бы очень интересно посмотреть. Единственная реальная проблема – отсутствие площадки, где реально можно провести бой прямо сейчас. Любопытно, что Хамзат не боится бросать вызов человеку, который весит тяжелее на 35 килограммов! Видимо, Борз невероятно уверен в силе своей борьбы, с помощью которой он перебил многих соперников в UFC.

Кроме того, Чимаев не первый раз сталкивается с такой огромной разницей в весе. В процессе подготовки к предыдущим боям в UFC Хамзат часто делился видео со своих спаррингов. И зачастую он выбирал очень тяжеловесных бойцов, чтобы оттачивать свои навыки работы в партере. А ещё Борз боролся с Даниэлем Кормье. Пусть и в шутку, но ДиСи совершенно точно оценил.

К сожалению, организовать такой поединок сейчас попросту невозможно. Нганну совсем недавно разорвал все отношения с UFC и лично перешёл дорогу Дане Уайту. Поэтому попытки Чимаева подраться с Фрэнсисом будут восприниматься скорее как предательство. Кажется, президент лучшего промоушена на планете очень доволен тем, как складывается карьера Зверя после ухода. А бой с Чимаевым, который приправлен таким бэкграундом, может озолотить обоих. Поэтому пока мечты о подобном поединке можно смело отставить в сторону.

Но если Чимаев когда-то всё-таки покинет UFC, для PFL это может стать просто шикарным бизнес-планом. Уже ведутся разговоры о том, что организация намерена купить Bellator и подписать Нганну. А Джейк Пол рассчитывает создать новые дивизионы и даже подлиги. И упустить такой шанс он себе просто не позволит. Потому что вывеска Чимаев – Нганну может действительно раскрутить любое дело.