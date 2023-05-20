Трагедия Ломаченко в Вегасе! Как непобеждённый американец отнял пояса у Василия

Спустя три года ситуация может повториться в бою с Хэйни.

В ночь с 20 на 21 мая украинский боксёр Василий Ломаченко проведёт поединок с непобедимым американцем Дэвином Хэйни. Бой состоится на арене «МGM Grand» в Лас-Вегасе. Спустя три года Лома возвращается на арену, которая засвидетельствовала его последнее поражение. И очень любопытно, что с тем самым боем с Теофимо Лопесом можно провести целый ряд параллелей. Вспоминаем, как Василий растерял свои пояса.

17 октября 2020 года состоялся 12-раундовый поединок с запредельными ставками. Бой проводился за титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA Super, WBO и The Ring в лёгком весе. В соперники Василию достался непобеждённый американец, как и сейчас. Ломаченко подошёл к поединку на серии из 13 побед. Последним украинец разбил британца Люка Кэмпбелла. А Лопес имел рекорд 15-0, тотально доминировал над соперниками.

С самого начала встречи Лопес полностью завладел инициативой и действовал намного активнее. Теофимо старался доставать соперника, но Ломаченко прекрасно работал на ногах и уходил от атак. С каждой трёхминуткой американец лишь набирал обороты. К экватору поединка начало казаться, что Василий не был готов к такому натиску от оппонента. Эксперты подсчитали, что за шесть раундов украинец смог лишь 30 раз потревожить Лопеса ударами.

Но затем ситуация начала меняться. Сначала Ломаченко перехватил инициативу, а затем и вовсе попал точнейшим ударом, после чего Лопес поплыл. Теофимо начал сваливаться в клинч и ошибаться. В итоге украинец поймал кураж и начал давить. Было понятно, что основной расчёт был на чемпионские раунды, в которых у Василия буквально открылось второе дыхание. Американцу пришлось терпеть и выживать. Дополнительных проблем Лопесу добавило и то, что после столкновения головами он получил глубочайшую сечку.

Права на видео принадлежат Top Rank. Бой можно просмотреть на YouTube-канале Top Rank Boxing.

Казалось, что теперь у судей будут очень серьёзные сомнения. Но на выходе всё оказалось намного прозаичнее. Видимо, на рефери слишком сильно повлияло то, что украинец очень мало атаковал в первой половине поединка. Поэтому все три судьи отдали победу Лопесу единогласным решением – 116-112, 117-111, 119-109. Ломаченко лишился всех своих поясов, а после часто припоминал это поражение, называя его несправедливым.

Спустя три года Ломаченко возвращается на арену «МGM Grand». И он постарается не допустить повторения той самой истории. В соперниках вновь непобеждённый американец. А на кону опять стоит целая россыпь поясов. Место встречи изменить нельзя. Так, может, получится поправить в свою пользу хотя бы исход?