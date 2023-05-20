«Он теперь мой». Ломаченко психологически сломал молодого американца?

Минувшей ночью в Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания перед боем Василия Ломаченко и Дэвина Хэйни. Украинский и американский боксёры успешно вписались в лимит лёгкого веса: хотя Хэйни значительно габаритнее оппонента, он показал на весах даже меньшие цифры — правда, пришлось снять лишнюю одежду. Теперь поединку за звание абсолютного чемпиона мира ничего не помешает и мы увидим грандиозное зрелище. На котировках букмекеров Дэвин остаётся фаворитом, но есть один фактор, который может резко перевернуть ситуацию.

Во время стердауна Хэйни в очередной раз дрогнул психологически, зачем-то агрессивно толкнув абсолютного спокойного Ломаченко! Обычно во время дуэли взглядов начинают толкаться, когда соперник тебя провоцирует: тыкает кулаками в лицо, выкрикивает оскорбления и так далее. Но Василий подобные трюки никогда не любил и на этот раз тоже был хладнокровен. Немудрено, что подобное неадекватное поведение чемпиона не оценили зрители: Дэвина освистали и даже улюлюкали, когда он покидал сцену.

Подобными действиями Хэйни либо пытается вывести своего соперника, что выглядит достаточно нелепо, либо через агрессию. пытается успокоить свои нервы. Версию про излишнюю нервность американца поддержал и Ломаченко. Украинец уверен, что Дэвину банально не хватает уверенности в себе: «Он мой. Теперь он мой. У него нет никакой власти. Я почувствовал это».

Любопытно, что Хэйни пытался подраться с Ломаченко ещё несколько лет назад, но команда Василия отклонила предложение. Дэвин до сих пор не может забыть обиду: в каждом интервью уверяет, что побил бы Ломаченко даже три года назад, а сейчас и подавно. Хэйни отчаянно хочет отомстить украинцу, но, кажется, загнал себя психологически. Иначе как объяснить его бесконечную агрессию на интервью и пресс-конференциях? Ведь для неё нет никаких оснований. Посмотрим, в какой психологической форме Дэвин выйдет на бой.