Возвращение Макгрегора и нокаут за восемь секунд. Что мы увидели в первой серии TUF 31

31 мая вышла первая серия 31-го сезона бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter. До российских любителей ММА первый выпуск дошёл немного позже, но в дальнейшем обещают стабильный выход одновременно с англоязычной версией. Рассказываем, что интересного мы увидели в первой серии.

Новый сезон TUF очень ждали поклонники ММА. На контрасте с прошлогодними сериями, где тренерами были Аманда Нуньес и Джулианна Пенья, в этот раз в UFC свели Майкла Чендлера и Конора Макгрегора, который в 2015 году уже был тренером на шоу.

Первая серия начинается со встречи Макгрегора с Чендлером, Конор приехал в обтягивающем деловом костюме, который, по ощущениям, на нём трещал по швам, и сразу же заявил своему оппоненту, что это его игра и Майкл будет делать всё, что ему скажут. А потом пошутил, что их очный поединок пройдёт в среднем весе.

В 31-м сезоне The Ultimate Fighter соперничают новички, ищущие возможность попасть в главный промоушен мира, и так называемые ветераны — бойцы, которые уже были в UFC, но не закрепились в лиге. Все бойцы выступают в легчайшем и лёгком весе. По итогам выборов на драфте вышло так, что Конор забрал под своё крыло новичков и тут же начал накачивать их мотивацией и призывами показать себя, а Чендлер взял шефство над ветеранами, в том числе и над российским бойцом Тимуром Валиевым.

Интересно, что тренеры совершенно по-разному подошли к первой ознакомительной тренировке. Майкл Чендлер собрал разнообразную команду, в которую среди прочих вошёл и действующий чемпион Bellator в тяжёлом весе Райан Бейдер. Кроме него, помогают Майклу тренер по джиу-джитсу Роберт Дрисдейл, тренер по ударной технике Джейсон Страут и тренер по борьбе Грег Джонс. Неслучайно Чендлер сразу взялся прокачивать все аспекты ММА у своих подопечных. Макгрегор своей команде предложил сразу перейти к спаррингам. С собой ирландец привёл Джона Кавану и Оуэна Родди.

После было показано заселение участников в огромный пентхаус, где на кухне были разложены бутылки Proper Twelve. В целом же бойцам предоставили комфортные условия: бассейн, сауна, бильярд, баскетбольная площадка и многое другое. Грех жаловаться.

На второй день Макгрегор и Чендлер ранжировали бойцов, чтобы составить четвертьфинальные пары. В первом поединке столкнулись Нейт Дженнерман из команды Макгрегора и «ветеран» Рузвельт Робертс, который свой последний бой провёл в Eagle FC. Забавно, что на взвешивание Макгрегор решил вообще не приезжать, что отметил и Чендлер. Зато к бою Конор эффектно прикатил на «Ламборгини». Всё в его духе.

Дженнерман уповал на свои умения в партере, но Робертс закончил бой за восемь секунд и приятно удивил Дану Уайта, который отметил, что это точно один из самых быстрых нокаутов в истории шоу.

Первая серия вышла интересной, но по большому счёту получилась скорее разминочной. Пока нет огня, нет стычек, нет и намёка на дату поединка Макгрегора с Чендлером. Зато во второй серии мы увидим бой Тимура Валиева, которого, судя по всему, поддержит чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев, засветившийся в тизере к новому эпизоду. Будем ждать.