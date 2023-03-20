Макгрегор нашёл повод слиться с боя с Чендлером? И причина очевидна

Реалити-шоу The Ultimate Fighter активно готовится к старту нового сезона. Он пройдёт с 30 мая по 15 августа. А особое внимание привлекает противостояние двух тренеров – Конора Макгрегора и Майкла Чендлера. Соперники активно разгоняют свою зарубу, оскорбляют друг друга в социальных сетях и даже провели первый стердаун. Вот только до сих пор нет никакого понимания, состоится этот поединок или нет. А всё потому, что у Конора большие проблемы.

Макгрегора давно предупреждали, что перед возвращением в октагон ему придётся провести полгода с момента возвращения в списки USADA. Антидопинговое агентство не собирается делать послаблений для ирландца. Кроме того, противостояние с Чендлером – это серьёзное событие, которое пройдёт на одном из номерных турниров UFC. Поэтому без соблюдения необходимых сроков и сдачи чистых допинг-проб обойтись не получится.

При этом сам Конор во всеуслышание заявлял, что не собирается выполнять условия антидопингового агентства. Видимо, он рассчитывал на помощь от босса – Даны Уайта: «Я не тороплюсь возвращаться в пул USADA. Есть кое-какие формальности и всё такое, но мы на постоянном контакте, постоянно общаемся. У нас запланирована встреча, и тогда всё будет официально подтверждено. Нужно ли мне тестироваться шесть месяцев перед следующим поединком? Мне сказали, что это не понадобится, достаточно двух чистых тестов. Это не займет много времени».

Вот только Дана, похоже, не собирается ругаться с USADA и лично рубиться за ирландца. На пресс-конференции он заявил, что не занимается этой ситуацией: «Вы когда-нибудь слышали о Джеффе Новицки (вице-президент UFC, возглавляющий программу USADA по тестированию бойцов UFC на допинг. – Прим. «Чемпионата»)? Задавайте такие вопросы ему. Мне больше нет дела до этих вещей. Это его проблема. Я не вмешиваюсь в ситуацию с допинг-тестированием. Ничего об этом не знаю и не хочу знать. Оставлю это экспертам».

Складывается ощущение, что Дане надоело поведение Ноториуса. Президент UFC рассчитывал, что тренерство в The Ultimate Fighter заставит Макгрегора остепениться. Но Конор не был бы Конором, если бы не ругался со всеми подряд, не пытался бы диктовать свои условия и пытаться доказать, что он – избранный.

Если чуда не случится и USADA не пойдёт Конору на встречу, то поединка с Чендлером попросту не будет. И это простая математика. Если даже Макгрегор встанет в пул антидопингового агентства прямо сейчас, он всё равно сможет подраться не раньше конца сентября. А это через месяц после завершения сезона реалити-шоу. Видимо, доверившись Конору, Дана очень сильно рискнул… И проиграл.