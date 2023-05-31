Конор сможет взять реванш у Хабиба. Ирландец повторяет путь Орла

Соперничество Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова остаётся одним из культовых в истории смешанных единоборств. И, видимо, ирландец настолько болезненно воспринял поражение в их единственном поединке, что собирается до самого конца искать возможность взять реванш. Правда, в октагоне сделать это уже не получится – Орёл давно покинул профессиональный спорт. Но Ноториус выбрал другое поприще, на котором он может превзойти Хабиба.

Речь идёт о тренерской деятельности, с которой Конор уже столкнулся напрямую. Макгрегор являлся наставником в рамках шоу The Ultimate Fighter 31. Ирландец готовил молодых ребят к битвам за попадание в UFC. Было заметно, насколько Ноториус горит этим делом, как сильно жаждет побеждать на тренерском мостике. Правда, первый блин вышел комом. Подопечный Конора – Нейт Дженнерман улетел в нокаут за восемь (!) секунд. Разочарованию Макгрегора не было предела.

Сам ирландец считает, что противостояние с Майклом Чендлером – лишь начало его грандиозной тренерской карьеры. Он намерен всерьёз заявить о себе на новом поприще: «Тренировать других? Моё время пришло. Я заряжен вернуться, не могу отказаться от таких предложений. И вообще, именно когда погрузился в роль тренера, я и ввёл тренировки по боксу. Это было ещё много лет назад. Когда я тренирую других, это помогает мне с техникой, помогает то, что я кого-то учу. И я сам становлюсь лучше. Так что это взаимный процесс».

Конор фактически повторяет путь Хабиба. После ухода из профессионального спорта, который, кажется, у ирландца не за горами, он будет заниматься тренерской деятельностью. В UFC совершенно точно есть много молодых проспектов, которые готовы отдать многое за шанс поработать с великим чемпионом. А Конор именно таковым и является.

Орёл покинул тренерский мостик, хотя так и не достиг самого главного. Ни один из учеников Нурмагомедова так и не стал чемпионом UFC. Ислам Махачев – не в счёт. В его становлении бойца Хабиб играл скорее не тренерскую роль, а роль друга и старшего товарища.

Теперь у Конора есть прекрасная возможность поквитаться с Орлом, противостояние с которым стало для ирландца буквально делом жизни. Осталось найти перспективного бойца, стать его тренером и довести до чемпионского пояса UFC. И тогда Макгрегор смело сможет заявлять, что на этом поприще превзошёл россиянина. Правда, первой проверкой на прочность станет именно шоу The Ultimate Fighter. И пока дела у команды Конора идут не самым лучшим образом.