Суперзвезда американского бокса за решёткой. Дэвис совершил глупость

Джервонта Дэвис меньше двух месяцев назад провёл поединок с Райаном Гарсией. Он разбил соперника и остался непобеждённым. А главное, что получилось избежать реального тюремного заключения. Суд, рассматривавший дело, принял решение поместить боксёра под домашний арест. Казалось, что теперь американец сможет спокойно тренироваться и готовиться к новым поединкам. Но получилось совсем иначе.

Стало известно, что Джервонта нарушил условия домашнего ареста, поэтому отправился за решётку. А ведь в соответствии с приговором боксёр должен был провести всего лишь 90 дней в доме своего отца. Кроме того, Дэвису даже позволили посещать тренажёрный зал, чтобы поддерживать физическую форму. Но американцу этого оказалось недостаточно. Он провёл ночь в отеле Four Seasons в Балтиморе и был моментально заключён под стражу.

Спасти дело попытался адвокат Джервонты, который продолжает защищать его интересы. Он заявил, что боксёр никак не мог соблюсти условия домашнего ареста. А всё потому, что в доме отца Дэвиса всего лишь одна спальня. Но судья не захотела слушать доводы и приняла решение прервать домашний арест, заменив оставшийся срок на реальное тюремное заключение.

Сам Джервонта в гневе от принятого решения. Более того, он успел высказаться о случившемся в своих социальных сетях: «Эта судья сумасшедшая. Эта судья… они увидели, что я купил недвижимость. Я делал всё, что в моих силах, чтобы слушаться своих юристов. Она разозлилась, что я купил недвижимость. Поэтому я теперь в тюрьме».

Дэвис твёрдо уверен, что судья абсолютно несправедливо не стала слушать адвоката, а вынесла решение лишь потому, что разозлилась на боксёра: «Она хотела, чтобы я жил в квартире, в однокомнатной квартире. Я не мог этого вынести. Она хотела, чтобы я жил в однокомнатной квартире, где я не могу оставить своих детей и вообще ничего не могу. Она пользуется своим положением и поступает со мной неправильно. Я просто хотел пролить свет на эту ситуацию».

Теперь практически три месяца Джервонте предстоит провести за решёткой. И там условия содержания совершенно точно будут совсем не такими райскими и приятными. Но, возможно, это и пойдёт Дэвису на пользу. Пока суперзвезда американского бокса совсем не хочет работать над своими ошибками.