Bellator 297: Немкову дали на растерзание 46-летнего ветерана. LIVE

Павлович прокомментировал ближайший поединок Немкова

Второй номер рейтинга UFC Сергей Павлович высказался по поводу предстоящего поединка Вадима Немкова с Йоэлем Ромеро.

«Ромеро – выдающийся спортсмен. Он находится в очень хорошей физической форме для своих лет. Его нельзя ни в коем случае списывать со счетов. Это достойная оппозиция для Вадима. Я думаю, что Вадим выиграет, потому что сейчас находится на самом пике. Он не просто так является чемпионом организации, поэтому всё будет хорошо и он снова защитит свой титул.

Хотел бы я видеть Вадима в UFC в боях с сильнейшими полутяжами? Здесь дело не в том, чего бы я хотел, а как лучше самому бойцу. Если он считает, что ему лучше там по всем финансовым, медийным и другим аспектам, то, значит, ему правильнее находиться в той организации. Я не скажу, что в Bellator слабые бойцы. Там очень сильные ребята. Ни в коем случае нельзя занижать его заслуги как чемпиона Bellator», – приводит слова Павловича Metaratings.