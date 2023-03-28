Немкова совсем не уважают в Bellator? Чемпиону подсунули 45-летнего Ромеро

Накануне стало известно, когда Вадим Немков (16-2) и Йоэль Ромеро (15-6) проведут свой долгожданный титульный поединок. Сражение запланировано на 17 июня. Оно пройдёт на турнире Bellator 297 в Чикаго (штат Иллинойс, США). Наш чемпион проводит четвёртую защиту своего пояса в полутяжёлом весе. Он решительно настроен оставаться непобеждённым в Bellator. В соперники россиянину достался 45-летний ветеран смешанных единоборств, который совсем недавно блистал в UFС.
Немков в Bellator не проигрывал никому. Он имеет рекорд в 10 побед при одном ноу-контесте. Свой чемпионский пояс Вадим завоевал в сражении с обидчиком Фёдора Емельяненко – Райаном Бейдером. Затем получилось трижды защитить титул – с Филом Дэвисом, Джулиусом Энгликасом и Кори Андерсоном. А ещё россиянин по итогам прошлого сезона выиграл Гран-при в полутяжёлом весе и получил $ 1 млн.
Ромеро – настоящая легенда смешанных единоборств. В UFC он попал в далёком 2013 году и прошёлся по промоушену с рекордом 9-4. Йоэль выступал ярко и постоянно забирал бонусы за «Лучший бой вечера» и «Выступление вечера». Но пояс постоянно ускальзывал прямо из его рук. Роберту Уиттакеру он проиграл, Люка Рокхолда разбил, но вес не сделал. Последний шанс был в 2020 году, когда на пути встал Исраэль Адесанья. Новозеландец одержал победу, а Ромеро отправился покорять Bellator.
В новом промоушене Йоэль стартовал не лучшим образом – уступил Филу Дэвису. Но после этого получилось перевернуть ситуацию. Сначала кубинец разбил Алекса Полицци, а затем нокаутировал Мелвина Манхуфа. Именно по этой причине организация приняла решение дать 45-летнему бойцу титульный поединок. А ведь Ромеро блистательно выступал ещё в прошлом веке! Правда, тогда Йоэль занимался вольной борьбой, а не смешанными единоборствами. И с Олимпиады в Сиднее в 2000 году кубинец привёз на родину серебряную медаль.
Особенной веры в силы ветерана на закате карьеры уже нет. А вот в россиянина верится – в нём скрыт достаточный потенциал, чтобы долго удерживать чемпионский пояс. Так считают практически все, включая Сухраба Магомедова, тренера российского бойца Магомеда Анкалаева: «Думаю, Немков легко выиграет. Ромеро уже постарел, у него сейчас идёт спад. Да и в физике он не сможет хорошую конкуренцию составить для Вадима. Немков должен одержать досрочную победу».
На последнем турнире Bellator наш соотечественник Усман Нурмагомедов разбил другую легенду UFC – Бенсона Хендерсона. И сразу после поединка американец завершил профессиональную карьеру. А Немков имеет отличные шансы отправить на пенсию Ромеро.
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