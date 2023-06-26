Союз ММА наказан из-за гибели школьника. Фёдор Емельяненко уже принимает меры

Министерство спорта России приостановило аккредитацию Союза ММА России, возглавляемого Фёдором Емельяненко, на три месяца. Соответствующий указ опубликован на сайте ведомства. Причиной послужил случай со смертью подростка на соревнованиях в Амурской области.

В начале июня в городе Белогорск проходил турнир – открытый Кубок спортклуба «Родина» по боям смешанного стиля. В одном из боёв 16-летний подросток пропустил тяжёлый удар ногой в голову и рухнул на пол. Рефери остановил поединок, после чего молодому спортсмену пытались оказать медицинскую помощь, но спасти его не удалось.

Новость прогремела на всю страну. Добавил негатива и тот факт, что во время турнира была нарушена техника безопасности. Бойцы этой возрастной категории в обязательном порядке должны были выступать в специальных шлемах, но этот пункт регламента был проигнорирован главным судьёй соревнований, который по совместительству был и главой региональной организации.

Инцидент не остался без внимания. Мэр Белогорска Станислав Мелюков рассказал подробности трагедии, а прокуратура начала моментальную проверку, позже Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении судьи, обслуживающего бой.

«Следственным отделом по Белогорску следственного управления СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении судьи спортивных соревнований, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении пресс-службы СК России по Амурской области.

Интересно, что буквально вчера Союз ММА России ужесточил требования по медицинскому контролю для допуска к соревнованиям.

«Включить в обязанность организаторов региональных и межрегиональных соревнований использование специальной цифровой платформы с целью учёта и контроля квалификации тренерского и судейского состава проводимых соревнований с возложением персональной ответственности за использование данной цифровой платформы на президентов региональных спортивных федераций, проводящих соревнование», – говорится в заявлении Союза ММА России.

Кроме того, был введён запрет на допуск к соревнованиям спортсменов, побывавших в нокауте на предыдущих турнирах. Для участия в соревнованиях таким спортсменам необходимо предоставить актуальные данные о результатах дополнительных исследований МРТ и КТ. Таким образом, можно констатировать, что команда Фёдора Емельяненко уже активно работает над тем, чтобы подобная трагедия не повторилась.

Однако ужесточение правил не помогло Союзу ММА России избежать наказания. Организацию, которую возглавляет Фёдор Емельяненко, лишили аккредитации на три месяца. Вернут ли её осенью?