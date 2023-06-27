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Боксёр ударил рефери, боксёра дисквалифицировали за удар судьи, судьи в боксе

Неудачная шутка или опасная агрессия? Боксёр ударил судью и проиграл
Игорь Некрасов
Боксёр ударил рефери
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Удивительный перформанс от доминиканского спортсмена.

В Доминиканской Республике проходил ничем не примечательный турнир по профессиональному боксу. Он так и остался бы без особого внимания, если бы не один поединок. В карде турнира в ринге сошлись средневесы Рауль Гарсиа и Анхель Ариас. Боксёры начали поединок без разведки, с первых же секунд они сходились в жёстких разменах ударами, чем радовали немногочисленную местную публику.

Но во втором раунде поединок был неожиданно прерван. После очередного размена на ближней дистанции Гарсиа и Ариас сошлись в клинче. В дело был вынужден вмешаться рефери, который разнял спортсменов и дал команду продолжить поединок. Здесь началось самое интересное: Анхель, вместо того чтобы бить соперника, развернулся в сторону судьи и нанёс несильный удар в плечо рефери. Что значил этот поступок Ариаса – остаётся только догадываться. Может быть, он хотел отдать дань уважения рефери и как бы «отбил кулачок», только в плечо. Или неудачно пошутил.

А возможно, что Анхель за полтора раунда напропускал слишком много ударов и выпал из реальности. А может быть, боксёр сделал ставку на своё поражение во втором раунде – такой вариант тоже нельзя откидывать.

В любом случае судья жест боксёра не оценил. Рефери тут же развёл боксёров по углам, подошёл к Ариасу, что-то сказал, после чего остановил поединок и дисквалифицировал Анхеля. Раулю подняли руку как победителю боя, но на лице Гарсиа было лишь удивление. Публика, кстати, в отличие от Рауля, восприняла его победу одобрительно: видимо, и зрителям не особо понравился перформанс Ариаса.

Вспоминаем ещё более странного боксёра:
Боксёр проиграл бой и за это нокаутировал судью. Победитель бежал с ринга
Видео
Боксёр проиграл бой и за это нокаутировал судью. Победитель бежал с ринга

Понятное дело, что рефери нельзя трогать ни в коем случае. Даже если ты хочешь пошутить или подбодрить «третьего в ринге». Судья — лицо неприкосновенное, на которого не стоит даже повышать голос, не то что трогать руками. За Ариаса немного обидно, но он виноват сам. Его наказание станет уроком для всех молодых боксёров.

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