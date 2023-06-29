Макгрегор — слабый тренер? Снова проиграл и устроил скандал. Пятая серия TUF 31

Конор Макгрегор после четырёх поражений своих подопечных решил добавить бойцам мотивации и заявился к ним в дом, предложив поучаствовать в импровизированном соревновании на гребном тренажёре. Ирландец называет упражнение «Макгрегор фаст», его суть в спринтах на 1,5-2 минуты. Всё прошло в весёлой атмосфере, Конор, правда, проиграл, но несильно расстроился.

В то же время у Майкла Чендлера проблемы с одним из бойцов. Брэд Катона фанатеет от Макгрегора, тренируется в Ирландии с Джоном Каваной, с которым работает Конор, и доставляет неприятности Чендлеру. В первую очередь тем, что не хочет устраивать полноценные спарринги, так как не желает раскрывать все свои фишки. То есть Брэд изначально действует как единоличник, это не нравится и команде — нам показывают, что ветераны недовольны Катоной. Впрочем, Катона уже однажды становился победителем TUF в 27-м сезоне, так что хорошо понимает, что дальше все начнут действовать в режиме «каждый за себя».

Перед боем с Карлосом Верой Катона жалуется Чендлеру, что хочет смотреть видео с боями соперников и требует к себе больше внимания от тренеров. Майкл явно в недоумении от такого, но он сам уже говорил, что не хочет общаться с подопечными, как с подчинёнными, поэтому снисходительно соглашается с бойцом.

«Чендлер, наверное, устал от меня. Он, скорее всего, думает, что жизнь стала бы намного легче без этого капризного Брэда, у которого постоянно какие-то особенные запросы. Не имею ничего против Чендлера, его команды и тренеров, я просто делаю то, что будет лучше для меня», — свою капризность Катона не отрицает.

Со стороны Макгрегора выступает 35-летний Карлос Вера, который позиционирует себя универсальным бойцом. В его арсенале и капоэйра с джиу-джитсу и дзюдо с тхэквондо. А вот тренер Джон Кавана отстраняется от подготовки Веры к бою с Катоной, так как Брэд — тоже его подопечный. Эту миссию на себя взял Макгрегор, и он считает, что Вера должен пользоваться именно капоэйрой, чтобы остановить Катону.

Карлос Вера не самый известный боец, в его активе нет выступлений в крупных промоушенах, но Дана Уайт отметил, что в UFC давно наблюдают за ним. Брэд Катона же успел засветиться в главном промоушене мира как раз после первой победы на TUF. Канадец по прозвищу Супермен выделяет свой бойцовский IQ, это отмечает и Майкл Чендлер. В UFC у Катоны рекорд 2-2, он начал с двух побед, но потом проиграл решениями Мерабу Двалишвили и Хантеру Азуру, после чего был уволен.

Бой Веры с Катоной начинается с разведки. Карлос уверенно держит дистанцию, задействует ноги, много двигается, а его тренер Конор Макгрегор в это время напевает песенки возле октагона. Катона понял, что в стойке шансов не найти, и начал вязать соперника в клинче и партере. Это не нравится Макгрегору, он неоднократно апеллирует к судье и говорит, что в партере нет активности, а значит, нужно поднять бойцов в стойку. Второй раунд проходит примерно по такому же сценарию. Катона снова затягивает соперника на «землю» и контролирует его там бóльшую часть раунда, иногда находя возможности для плотных ударов.

Несмотря на то что Конор опять требует дополнительный раунд, судьи выносят единогласное решение в пользу Катоны. Макгрегор далее ещё несколько минут возмущается форматом, говорит, что это незаконченные бои, апеллирует к Дане Уайту и отмечает, что за титул и вовсе бьются по пять раундов. После Ноториус поддевает Чендлера, спрашивая того, бился ли он за титул хоть раз? Майкл тоже колко отвечает: «Что сделать, если наш боец выиграл оба раунда и так происходит всегда?»

В шестой серии нам тизерят бой протеже Макгрегора Ли Хэммонда, который тренируется с ним в Ирландии. Его соперником станет Курт Холобау. Кроме того, нам показывают ту самую стычку Конора с Чендлером в октагоне. Возможно, она будет как раз в следующем эпизоде.