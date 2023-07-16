Хватило одного прохода в ноги. Дудакова удачно дебютировала в UFC!

В ночь на 16 июля в Лас-Вегасе на арене UFC Apex проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 77. В предварительном карде турнира россиянка Виктория Дудакова официально дебютировала в главном промоушене мира поединком с бразильянкой Истелой Нунес.

24-летняя Дудакова в августе прошлого года выиграла у Марии Силвы единогласным решением судей на претендентской серии Даны Уайта и заработала себе контракт с UFC. Нюанс был в том, что россиянка дралась с травмой крестообразных связок. После подписания контракта Дудакова перенесла операцию на колене. По словам девушки, боссы промоушена в стороне не остались и сделали так, чтобы Викторию оперировали в Лас-Вегасе.

Теперь Дудакова возвращается в октагон, чтобы подтвердить свои амбиции — россиянина заявляла о цели стать чемпионкой UFC за три года.

Виктория начинала путь в спорте с плавания, но в итоге приняла решение перебраться в единоборства и с 16 лет она тренируется под руководством Гасанали Гасаналиевым. Дудакова попробовала себя в кикбоксинге и панкратионе, а затем перешла в ММА, где в 20 лет стала первой в истории российской чемпионкой Европы по смешанным единоборствам. В профессиональных ММА Виктория дебютировала в сентябре 2020 года и с тех пор провела шесть поединков, одержав во всех победы, причём пять из них — досрочно. Также Дудакова становилась чемпионкой гран-при Open FC в женском минимальном весе.

Россиянку можно назвать универсальным бойцом, у неё хорошо развиты навыки в стойке, но она больше тяготеет к борьбе. Четыре финиша из пяти — это удушающие и болевые. Виктория отлично себя чувствует на земле и ожидалось, что для Истелы Нунес это могло стать большой проблемой. Не просто так именно наша соотечественница была явным фаворитом перед этим боем, несмотря на то, что для неё это дебют.

Соперница Дудаковой Истела Нунес попала в UFC в 2021 году, но перед этим пропустила три года, два из которых — из-за дисквалификации от USADA за найденный в пробе стероид. В UFC бразильянка не блещет. У неё три поражения в трёх боях и к поединку с Дудаковой Истела подошла, находясь на грани увольнения. Нунес ставит в боях на ударную технику, она раньше занималась муай-тай и в этой дисциплине её рекорд 50-4. При этом у Истелы очевидные проблемы с кардио и борьбой, что было только на руку Дудаковой. С другой стороны, Нунес уже ранее демонстрировала, что готова многое вытерпеть и выдержать.

Первый раунд стартовал с осторожных разменов на руках, в которых Дудакова была успешнее и несколько раз смогла донести удары. В одном из таких разменов Виктория резко выдвинулась на соперницу и нырнула за ногой Истелы. Бразильянка начала падать и неудачно поставила руку, сломав её. Крики Нунес были слышны на всю арену Apex.

В то же время Дудакова смущённо стояла и не знала куда себя девать. В итоге соперницу увели, а рефери Крис Тоньони с помощью переводчика поблагодарил Викторию за корректное поведение и за то, что она не стала добивать травмировавшуюся Нунес.

Так или иначе, Дудакова дебютировала в UFC с победы. Конечно, ожидала она не такого выступления, но тем не менее. А Истеле Нунес желаем здоровья и скорейшего выздоровления. Дудакову при таких раскладах можно ждать в октагоне уже совсем скоро.