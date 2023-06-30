Чимаев здорового человека. Казах Рахмонов — идеальная звезда UFC

16 сентября в Лас-Вегасе состоится очередной турнир UFC Fight Night, который возглавят Алекса Грассо и Валентина Шевченко. А в соглавном событии октагон разделят непобеждённый боец из Казахстана Шавкат Рахмонов и американец Келвин Гастелум.

Шавкат Рахмонов является тёмной лошадкой полусреднего веса и серьёзной угрозой для действующего чемпиона организации в этом дивизионе – Леона Эдвардса. Шавкат дебютировал в UFC 24 октября 2020 года, к своему первому выступлению в лиге он подошёл с рекордом 12-0 и титулом чемпиона M-1 Global. За три года Рахмонов одержал пять побед, взлетел в рейтинге и находится вплотную к топ-5 дивизиона, располагаясь на шестой строчке.

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Говоря о полусреднем весе, многие любители единоборств сразу вспоминают имя Хамзата Чимаева. Борз вихрем залетел в UFC и готов был разрывать всех и вся, но затем начались длительные простои. Чимаев стал больше интернет-бойцом, нежели тем, кем он был в начале карьеры в организации.

Шавкат же – полная противоположность Хамзату. Боец из Казахстана принимает все бои, довольно скромен в социальных сетях. И при этом Рахмонов не просто регулярно выступает, а ещё и побеждает, делая это в ярком стиле. Только дважды Шавкат оставался без какого-либо бонуса от UFC.

Ещё в двух боях соперники Рахмонова не сделали вес, но Шавката и это не смущало: он дрался в промежуточном весе. Более того, ни один из его соперников не дотянул до судейского решения: все свои победы в UFC Рахмонов одержал досрочно.

И при такой статистике и таких выступлениях Дана Уайт и матчмейкеры вновь подобрали Шавкату соперника не из топ-5. А если быть точнее, вообще не из рейтинга. Хотя Келвин Гастелум – боец с именем, прошедший через многое. Он дебютировал в UFC на семь лет раньше Шавката, начинал с полусреднего веса, дошёл до поединка за временный титул в среднем весе против Исраэля Адесаньи и навязал ему один из самых сложных поединков в карьере. Вот только в последних семи боях у Келвина пять поражений, и американец решил вновь вернуться в полусредний вес.

Поприветствовать Гастелума в новом-старом дивизионе выпало Шавкату Рахмонову. Да, Рахмонов точно заслужил поединок с кем-нибудь из топ-5, но обстоятельства сложились не в пользу Шавката. Гилберт Бёрнс травмирован, у Хамзата Чимаева непонятная ситуация, Колби Ковингтон ждёт титульного боя с Леоном Эдвардсом, а Белал Мухаммад, победивший Бёрнса, просто наблюдает за происходящим и также рассчитывает на титульник.

Поэтому Шавкату вновь пришлось смотреть вниз, на этот раз даже за пределы рейтинга. Но, возможно, это даже и не плохо. Гастелум действительно популярный и известный боец в UFC, победа над ним, а если она ещё и будет яркой и досрочной, точно принесёт Рахмонову бой с представителями топ-5, а возможно, и место в пятёрке сильнейших бойцов дивизиона. Тогда соперникам будет уже сложнее избегать Рахмонова и не замечать его: Шавкат верно движется в сторону титульного поединка.