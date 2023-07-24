Это ещё UFC или уже реслинг? Пояс BMF — самая нелепая идея великого промоушена

В ночь с 29 на 30 июля на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) состоится номерной турнир UFC 291. В главном событии вечера в октагоне сойдутся второй и третий номера рейтинга лёгкого веса – Дастин Порье и Джастин Гэтжи. Изначально это должен был быть претендентский бой, но Чарльз Оливейра успешно выступил в бою против Бенеила Дариуша и проведёт реванш с Исламом. А оставшиеся без титульника Порье и Гэтжи всё же подерутся за пояс, но не за официальный, а за его пиратскую копию – пояс BMF.

По задумке UFC, пояс BMF вручался «самому жёсткому засранцу», и впервые его ввели перед боем Хорхе Масвидаля и Нейта Диаза. Тогда Масвидаль выиграл этот титул, Диаза сняли с боя из-за множественных сечек. Странно, правда? Бой за звание самого «жёсткого засранца» остановили врачи. Атмосфера вокруг боя была очень пафосной, всё напоминало больше какой-то турнир по реслингу, а не соревнование по ММА. Добавил помпезности всему Дуэйн «Скала» Джонсон, который выступил рекламным лицом предстоящего поединка и повесил пояс на Масвидаля прямо в клетке.

«Масвидаль завершил карьеру, и мы вернули пояс. Вы не представляете, сколько парней хотят подраться за этот пояс. Всем по душе такое звание, это весело и необычно, так что мы снова проводим бой за этот пояс. В первый раз за него дрались идеально подходящие для этого парни, как и сейчас. Порье и Гэтжи тоже соответствуют этому», — так прокомментировал решение вновь разыграть пояс BMF Дана Уайт в интервью MMA News.

Вообще, сама идея введения такого пояса вызвала у многих недоумение. Что это за титул, кто за него дерётся, что он даёт? По сути, это просто рекламная безделушка и пиар-ход – не более. И ладно, если в первом случае за пояс дрались настоящие «засранцы», с именами Диаза и Масвидаля постоянно связаны какие-то конфликты и неприятные истории. Их действительно можно назвать «гангстерами» UFC, и этот бой под вывеску ещё более-менее подходил. Но объявление спустя четыре года боя за этот пояс между Порье и Гэтжи – странный ход. Парни ждали претендентский статус и готовились зарубиться за право выйти против Ислама, а им игрушечный титул — вместо настоящего. Да и не подходят Дастин и Джастин для формулировки «засранец». Жёсткие – да, но вот плохими парнями их вряд ли назовёшь.

Порье и Гэтжи – отличные бойцы, и нет сомнений, что в выходные они устроят настоящую рубку в клетке, как это было в 2018 году: тогда Дастин и Джастин закатили ярчайший бой, Порье финишировал соперника в четвёртом раунде. Но вряд ли они будут держать в голове тот факт, что на кону стоит пояс BMF.

«Я не собираюсь ходить с видом неоспоримого чемпиона, если в июле на моей талии окажется этот пояс, но это весело», — сказал Дастин Порье в интервью The MMA Hour.

Его оппонент по предстоящему поединку высказался ещё жёстче.

«Когда за пояс дрались Масвидаль и Нейт Диаз, то я подумал, что это тупо. Я всё ещё считаю пояс BMF тупостью. Но UFC так даёт возможность бойцам заработать на платных трансляциях. Это пояс, а любой пояс считается за чемпионство на бумаге. В глазах UFC ты становишься чемпионом. А таким бойцам и платят по-другому», — приводит слова Джастина Гэтжи MMA Fighting.

Получается, что Дана Уайт слегка лукавил, говоря о том, что за поясом BMF стоит целая очередь. Порье и Гэтжи, которым суждено подраться за этот титул, всерьёз его не воспринимают. Оба держат в голове настоящий пояс организации, и предстоящий поединок будет последней ступенью к титулу: скорее всего, победитель встретится с чемпионом. А пока нас ждёт супербой с игрушечным поясом на кону.