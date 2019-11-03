Масвидаль 15 минут разбивал Диаза, но не добить не смог. Нейта спас доктор

Из-за спорной концовки все хотят увидеть второй бой Масвидаля с Диазом, однако Хорхе по праву забирает себе пояс «BMF».

Потрясающие нокауты на первых минутах, смены лидеров титульных гонок и прерванный спорным решением врачей главный поединок вечера — сколько драмы вместила за один вечер «Мэдисон Сквер Гарден»! На глазах пожаловавшего в гости президента США Дональда Трампа главный ММА-промоушен подарил фанатам смешанных единоборств по-настоящему юбилейный (500-й) турнир под эгидой UFC.

«Самый жёсткий гангстер» — I

Не часто увидишь, чтобы номерной ивент возглавлял не бой чемпиона. Турнир в Нью-Йорке сломал стериотип: в главном поединке вечера на кону стоял странный, но с коммерческой точки зрения успешный пояс «Самому жёсткому засранцу».

«Некоторых лучше не злить». Как автор 5-секундного нокаута стал большой звездой Уличные драки, реалити-шоу, отец в тюрьме и годы безвестности — Хорхе Масвидаль прошёл путь настоящего гангстера.

В горящем жарким пламенем противостоянии двух «гангстеров» Нейт Диаз просел с первых минут. В самом дебюте битвы Хорхе Масвидаль раскрыл все заготовки, серией ударов отправив в нокдаун парня из Стоктона.

Бой продлился три раунда, в ходе которых Gamebred уверенно добивал более именитого соперника. Жаль, что остановил прекрасный бой не судья… А врач, который перед четвертым раундом поставил под сомнение возможность Диаза-младшего продолжать бой из-за заплывшего глаза. Свист публики и недоумение на лицах участников противостояния (даже окровавленный Нейт рвался драться) – недосказанность стала итогом многоожидаемой бандитской встречи.



«Эй, мы повторим бой, не беспокойтесь! Этот парень – чёртов пёс. А я не врач, чтобы меня тут освистывать», – обратился к болельщикам Масвидаль после того, как Дуэйн «Скала» Джонсон надел новенький пояс на талию триумфатора.

На идею реванша уже недовольно покачал головой Дэна Уайт. Но то ли ещё будет: когда президент увидит доходы от продаж платных трансляций, его мнение относительно дилогии может измениться с той же скоростью, с какой в июле колено Хорхе летело в голову Бена Аскрена.

«Все, кто не верил в меня – идите к чёрту!» Горилла дышит в спину Адесанье

«Я доказал, что вы не правы. Идите к черту все, кто не верил в меня! У меня было несколько демонов, с которыми мне приходилось иметь дело после всех поражений. До этого я чувствовал себя сверхчеловеком, а затем меня дважды избили. Сейчас же СМИ ещё сильнее меня бьют, поэтому внутри я много боролся. После первого раунда я спросил себя: «Что с тобой, Даррен?» Ведь я знал, что являюсь одним из лучших в этой игре», – выдал пафосный монолог Даррен Тилл после победного дебюта в среднем весе.

Бьют обычных людей, ломают их телефоны, угоняют такси — что не так с бойцами ММА Даррен Тилл, Конор Макгрегор, Би Джей Пенн. Звёзды ММА многое себе позволяют последнее время.

Однако, несмотря на результат, британца нельзя не пожурить за крайне «сырой» бой. Все пятнадцать минут Горилла пробегал от низкорослого Гастелума, набив необходимое для победы судейским решением количество очков лишь ударами с дальней дистанции. Что, естественно, в случае с уступающим в длине рук Келвином было самым лёгким путём к победе для бывшего претендента за титул.



Как итог, Даррен снова в колоде Дэны Уайта. Исраэль Адесанья потерял из-за травмы Паоло Косту, а Йоэлля Ромеро могут списать со счетов из-за возраста — Тилл уже после одной победы может выйти на чемпиона. Вот только надо ли оно ему? Новая весовая, новые порядки – стоит ли так необдуманно бросаться на непобеждённого владельца титула?

Возвращение Красавчика. Томпсон снова в гонке претендентов

Однозначно, лучший поединок UFC 244. Стивен Томпсон сделал правильные выводы из неожиданного поражения от Энтони Петтиса и уверенно забрал бой против рвущегося на вершину Винсенте Люке.



Особенно запомнились болельщикам мощные толчки ногами, которыми Красавчик не раз сносил с ног оппонента.

Хейтер Хабиба уничтожил непобеждённого борца и бросил вызов Махачеву

Бонусом за «Лучшее выступление вечера» по праву наградили Кевина Ли. Шедший на серии из двух поражений талантливый американец назывался экспертами андердогом поединка против не знающего поражений Грегора Гиллеспи, отчего исход противостояния ещё больше потряс нью-йорксукую публику.



Уже в первом раунде Ли изумительной комбинацией правого бокового и хайкика отправил в глубокий нокаут соперника, после чего намекнул на желание разделить октагон с Исламом Махачевым. Принципиальное противостояние должно было состояться ещё на апрельском турнире в Санкт-Петербурге, но американец тогда не доехал до Северной столицы. Может, и к лучшему: сейчас афиша боя стала значительно привлекательнее. Не в последнюю очередь благодаря нижеприведенным фото.

И видео.

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Также в основном карде обидчик Александра Волкова Деррик Льюис в достаточно близком поединке взял верх над Благоем Ивановым. Очевидно, все ждали интервью с победителем, который любит ярко высказаться после побед — Льюис не подвёл и в этот раз. Он не только высмеял ямочку на подбородке оппонента, но и намекнул на «проблемы в Белом доме» главного гостя мероприятия, в шутку выдвинув свою кандидатуру на президентские выборы-2020.

Видео можно посмотреть га канале UFC — Ultimate Fighting Championship в YouTube.

Кроме того, нельзя не отметить Кори Андерсона, нокаутировавшего набравшего небывалую популярность весельчака Джонни Уокера. Бразилец на протяжении всего 2019 года бросал вызов Джону Джонсу, но теперь до титульного шанса бойцу с эрокезом предстоит ещё более долгий путь.

Что же касается прелимов, то там особый интерес у отечественных болельщиков вызывал бой переживающего не самый лучший этап карьеры Андрея Орловского. И белорус снова расстроил поклонников: уже на 29-секунде поединка 40-летнего ветерана ММА нокаутировал мало кому известный Жаирзиньо Розенструйк из экзотического Суринама. Пять поражений и один признанный несостоявшимся поединок в семи последних боях – все намекает на скорый уход экс-чемпиона UFC из промоушена.



Но, несмотря на очередные намеки на несоответствие своему прежнему уровню и разговоры о давно настигшей упрямого Орловского пенсии, Андрей не сдаётся. Представитель Белоруссии намерен пахать на тренировках — если и уходить из спорта, то только на победной ноте. Даниэль Кормье не даст соврать.