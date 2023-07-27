Тактаров — наша легенда, которой нужно гордиться. Первый чемпион UFC и крутой актёр

Проводил по три боя за вечер и возвращается в октагон спустя 15 лет.

55-летний Олег Тактаров, который в 1995 году выиграл шестой турнир UFC, в середине июля объявил о возвращении в клетку спустя 15 лет отсутствия. Новость о его предстоящем поединке против не менее легендарного Джеффа Монсона буквально взбудоражила российский мир единоборств. Но оказалось, что не всё так просто.

Олег Тактаров Фото: Rodin Eckenroth/Getty Images

Изначально поединок по правилам ММА должен был состояться 4 августа. Из-за съёмок Тактарова дата была изменена на 10 августа, а вместе с ней появился и новый соперник для экс-победителя турнира UFC. Судя по афише турнира Top Fight, 10 августа Олег Николаевич встретится не с Монсоном, а с сербом Аднаном Аличем.

«Я не хочу в это лезть — пусть организаторы решают, когда и с кем. Мне всё равно. У меня первые съёмки стоят 20 августа. Я одинокий человек, надо себя чем‑то развлечь», — приводит слова Тактарова YouTube-канал «Ушатайка».

По словам организаторов лиги, поединок с Монсоном сорвался из-за переноса изначальной даты, и 10 августа Тактаров выйдет в клетку с малоизвестным сербом Аличем, с которым проведёт бой по правилам ММА. А с Монсоном попытаются устроить поединок уже на следующем турнире, который планируют провести 22 сентября.

Аднан – 39-летний сербский спортсмен, рекорд которого, мягко говоря, не впечатляет. Алич провёл в профессиональных смешанных единоборствах 49 боёв, выиграл из которых только 15. На текущий момент серб идёт на серии из шести поражений подряд.

На его фоне достижения Олега Тактарова, конечно, кажутся просто легендарными. Тактаров дебютировал в ММА, когда смешанные единоборства были настоящими олдскульными боями без правил. На турнире UFC 6 в финале он одержал победу над грозным Танком Эбботом и стал первым и единственным россиянином, кому удалось выиграть турнир организации в старом формате.

Тактаров – действительно легенда смешанных единоборств. Дрался по три раза за вечер, финишировал соперников, которые были намного крупнее россиянина, профессионально уничтожал всех в партере. Успехи в ММА открыли Тактарову дорогу к мечте, которой он горел с детства – съёмкам в кино. Ещё в прошлом веке российский боец снимался в голливудских фильмах, а затем стал покорять и отечественный кинематограф.

После того как Тактаров в 2007 году в последний раз вышел в октагон, он больше не выступал на профессиональном уровне и был вполне счастлив. Но всё же тенденция, которая сложилась в последнее время, благодаря которой легенды бокса и ММА возвращаются в клетку или ринг в солидном возрасте, добралась и до Тактарова. В свои 55 лет Олег Николаевич находится в очень хорошей физической форме, сам отмечает, что, когда он заходит в ринг, ловит ощущение, будто и не уходил в отставку. Поэтому увидеть возвращение настоящей легенды ММА желающих будет предостаточно, ведь Тактаров – тот самый безумный в хорошем смысле этого слова русский, которого первым из россиян боялись в UFC.

Понятно, что Алич – вариант для Тактарова проходной, хоть серб и младше на 16 лет. Но возвращение в октагон спустя 15 лет должно быть планомерным. Спарринги и тренировки – это одно, соревновательный момент – совсем другое. Тактаров пройдёт серба, и уже затем ему подберут соперника, подходящего по статусу.